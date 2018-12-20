Дробыш попросил показать fuck всем, кто не верит, что Николай Носков вернется на сцену

Перенесший инсульт певец Николай Носков сдержал обещание записать новые песни. Его триумфальное возвращение на сцену состоится в 2019 году, а поможет ему в этом продюсер Виктор Дробыш. Но вот вопрос: насколько реален этот шанс и не получится ли так, что человеку сначала дадут надежду, а потом оставят наедине с действительностью? «А не надо о плохом, — говорят друзья. — Коля должен петь! Тем более, что чудеса еще еще никто не отменял!»
В последние несколько лет на Николая, казалось, обрушились все беды этого мира. Так и не оправившись после болезни (его правая рука до сих пор остается парализованной), артист сломал ногу и теперь ходит с палочкой. Другой бы на его месте давно сдался, но не он!
«Назло всем недоброжелателям и злопыхателям заявляю: я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать слушателей новыми песнями», — написал он на своей странице еще в августе прошлого года, и теперь имеет полное право сказать, что победил.
Между тем, порыв певца оценили отнюдь не все его коллеги: некоторые, как выяснилось, не помнят даже его имя. Например, продюсер Бари Алибасов.
«Не могу ничего сказать, потому что совершенно не имею представления, что сейчас творится в музыкальной индустрии, и с большим трудом вспоминаю, кто такой Носков!» — честно признался он в беседе с Daily Storm.
Понять Бари Каримовича можно. Попав в беду, скромный и невозможно интеллигентный Носков стеснялся просить о помощи и из-за этого на долгое время ушел в тень. А помощь ему была нужна как никому другому: семья осталась практически без средств к существованию. Теперь, когда самое страшное позади, артисты желают Николаю лишь одного: здоровья!
«Не видел его, наверное, тысячу лет, — рассказал Daily Storm продюсер Дмитрий Гройсман. — И будет очень здорово, если он действительно вернется. Верю ли я в это? Знаете, да. При большом желании в этом мире возможно все».
Не оставляет надежды и друг Носкова, его коллега по группе «Парк Горького» Алексей Белов. По его словам, он разговаривал с врачами, и те считают, что шансы есть. И пусть на сцене Коля будет ограничен в перемещении, главное, что он снова поет!
«А я слышал его записи, и, надо сказать, звучат они потрясающе, — поделился Белов. — Будем надеяться, что они станут предтечей его возвращения на сцену, и до этого осталось совсем чуть-чуть. Ведь чудеса — бывают».
Но если коллеги и друзья предпочитают говорить о возвращении с осторожностью, взявший на себя эту важную миссию Дробыш в буквальном смысле горит идеей «вернуть Колю обратно». Про точные сроки говорить рано, предупреждает он, но то, что это будет уже в 2019-м, вне всякого сомнения.
«А что бы вы сказали тем, кто не верит? Кто пишет, что больному человеку дают напрасные надежды?» — уточняем мы.
«Я бы не стал называть его больным, — отвечает Дробыш. — Да, у него пока плохо двигается рука, но в жизни много примеров таких преодолений. Пускай литературу почитают, фильмы посмотрят — тогда поймут. Да и что больше всего ценится на этом свете? Умение создавать! Так вот Николай умеет это делать в отличие от тех, кто сидит и комментирует».
«Вы сейчас спросили, действительно ли он вернется на сцену, — продолжает продюсер. — Но мы ведь не про тройное сальто, которое он будет там делать, правда? А про то, сможет ли он снова заставить зал плакать! И я знаю: сможет. Особенность Николая в его душевном богатстве. Он сочиняет. Он поет — и поет очень круто. Он горит работой! Зачем ему тогда бегать перед слушателями, как Мик Джаггер?»
Возможны, говорит Виктор, и сюрпризы — дуэт Носкова с молодым исполнителем Сашей Ивановым, который сейчас выступает под именем IVAN. Пару лет назад они уже пели вместе, и Николай теперь считает его чуть ли не своим преемником.
«И вот они сидят сейчас вместе и пишут песни, — с восторгом рассказывает Дробыш. — И это такой кайф! Здесь нет ни всей этой блевотины попсовой, ни разборок всех этих киркоровских, ни вранья — только чистая музыка! Я смотрю на них и думаю: какое счастье. Если б я тоже умел так петь, я бы завыл с ними как Паваротти! Поэтому тем, кто пишет все эти комментарии и ни во что не верит, покажите от меня большой fuck».
Николаю Носкову сейчас 62 года. Чтобы вернуться к нормальной жизни, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать, а помогала ему в этом жена Марина, не отходившая от любимого ни на шаг. Теперь важно, чтобы его поддержали еще слушатели, по которым, как говорят, он сейчас очень скучает. Ну что, поддержим? Или лучше на Бузову?!