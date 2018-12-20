Дробыш попросил показать fuck всем, кто не верит, что Николай Носков вернется на сцену

Перенесший инсульт певец Николай Носков сдержал обещание записать новые песни. Его триумфальное возвращение на сцену состоится в 2019 году, а поможет ему в этом продюсер Виктор Дробыш. Но вот вопрос: насколько реален этот шанс и не получится ли так, что человеку сначала дадут надежду, а потом оставят наедине с действительностью? «А не надо о плохом, — говорят друзья. — Коля должен петь! Тем более, что чудеса еще еще никто не отменял!»





В последние несколько лет на Николая, казалось, обрушились все беды этого мира. Так и не оправившись после болезни (его правая рука до сих пор остается парализованной), артист сломал ногу и теперь ходит с палочкой. Другой бы на его месте давно сдался, но не он!





«Назло всем недоброжелателям и злопыхателям заявляю: я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать слушателей новыми песнями», — написал он на своей странице еще в августе прошлого года, и теперь имеет полное право сказать, что победил.