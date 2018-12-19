Гоша Куценко и Первый канал: руководство телекомпании не знает о существовании конфликта с актером

На этой неделе актер Гоша Куценко признался в самом сокровенном — он остался без работы из-за 10-летнего конфликта с руководством Первого канала. Мол, не помнит уже, из-за чего возникли проблемы, но на съемки в сериалы его не приглашают. Впрочем, эта информация удивила сотрудников первой федеральной кнопки.
Собеседники Daily Storm рассказали, что впервые слышат о каком-то конфликте с актером.
«Зачем нам конфликтовать, мы настроены на сотрудничество», — пояснили в пресс-службе Первого канала.
На сотрудничестве настаивает и сам актер. В своем интервью он подчеркивает: телеканал делает действительно качественный, дорогой продукт.
«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — признался Куценко.
Получить подробности от самого актера Daily Storm не удалось: его телефон на момент написания материала был недоступен для звонка. PR-директор актера отказалась от каких-либо комментариев. Впрочем, что-либо объяснять отказался и сам Куценко, прислав короткое и емкое no comments.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда Первый канал сотрясают скандалы с медийными личностями. В прошлому году у руководства возник конфликт с тогда еще бессменным ведущим «Пусть говорят» Андреем Малаховым. Если быть точнее, то в СМИ появлялась информация о конфликте Малахова с новым продюсером передачи Натальей Никоновой. Официальной версией все-таки принято считать тот факт, что видение и концепция Малахова и редакции не совпали.
Еще раньше популярный продюсер Максим Фадеев заявлял в прессе о проблемах в общении с директором Первого канала Константином Эрнстом. Конфликт произошел из-за того, что Фадееву одновременно пришлось участвовать в съемках двух аналогичных передач на Первом канале и «России».
«Мне пришлось, как идиоту, перебегать из одной студии в другую и сидеть на креслах там и там. Все это происходило в прямом эфире. Это было в истории мирового телевидения один раз. Этот случай произошел со мной по прихоти взрослого мужика», — рассказывает Фадеев, намекая как раз таки на Константина Эрнста.