Гоша Куценко и Первый канал: руководство телекомпании не знает о существовании конфликта с актером

«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — признался Куценко.





Получить подробности от самого актера Daily Storm не удалось: его телефон на момент написания материала был недоступен для звонка. PR-директор актера отказалась от каких-либо комментариев. Впрочем, что-либо объяснять отказался и сам Куценко, прислав короткое и емкое no comments.





Отметим, что это далеко не первый случай, когда Первый канал сотрясают скандалы с медийными личностями. В прошлому году у руководства возник конфликт с тогда еще бессменным ведущим «Пусть говорят» Андреем Малаховым. Если быть точнее, то в СМИ появлялась информация о конфликте Малахова с новым продюсером передачи Натальей Никоновой. Официальной версией все-таки принято считать тот факт, что видение и концепция Малахова и редакции не совпали.