«Холуев-запрещателей надо гнать с должностей поганой метлой»

Тем людям, которым музыка нужна, чтобы слушать ее фоном, по дороге на работу, им эта пластинка будет, наверное, не очень интересна. А есть люди, которым нравится расслушивать, не за один и не за два прогона. Главное, чтобы эти люди и мы друг друга нашли.





Мне нравится Нойз и Окси. Попробовать себя в хип-хопе? Почему нет, только вот одна вещь... Я тут наблюдал за тем, что в рэпе сделал Маликов. Я бы не хотел, чтобы у меня получилось так же. А так — если я попробую и пойму, что это плохо, показывать никому не буду. Ну и вообще, надо же, чтобы этот бит, этот речитатив звучал у тебя внутри. А если этого нет, сесть целенаправленно слушать всех рэперов — ну, это в лучшем случае приведет тебя к выводу, что хороших исполнителей в жанре меньше, чем кажется. Таких людей, как Эминем, у нас нет и не будет, их и в Америке-то нет. Ну и потом — это же народная музыка.





Много проходных артистов в этом жанре есть, одноразовых. Ну, пока на хайпе, они релизы выпускают — чего они будут мудрить, выдрючивать строчки? Они так подумают-подумают, а потом раз — и никто их не поймет.





Про мат в искусстве





Когда мне было 20-25 лет, хотите верьте, хотите нет — я очень ратовал за то, чтобы мат в песнях был, и чтобы матерных песен было как можно больше. И вообще мата. Нет, на уровне теории мне и сейчас бы заходило. Но на практике... Вот тут у Дудя один комик — кажется, Соболь — сказал недавно про мат и его количество в собственной речи в таком духе, что не хватает словарного запаса — не успевает подобрать нужные фразы, а с матом проще заходит. Большой респект, конечно, тому, кто это за собой признает — за честность, но вообще это сигнал творческого бессилия. Вот мы слушаем монолог Михаила Жванецкого «Про баржУ» — там же ни единого матерного слова нет, а какой эффект! Смешно же! Это гораздо более сильная история, чем — представьте — он бы матерился со сцены.