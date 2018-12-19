В борьбе за наследство на похоронах Евгения Осина устроили скандал





— Елена, во всех СМИ говорят только про Агнию и почти ни слова — про Настю. Обидно?

— Больше всего обидно за то, как с Настей поступили во время прощания с отцом (а она называла Женю именно папой). Я до сих пор не могу поверить в то, что Разин мог унизить 12-летнего ребенка, сказав, что мы с ней аферистки и мошенницы, а СМИ почему-то промолчали! Неужели среди журналистов не нашлось ни одного человека, который бы заступился за девочку, к которой Женя относился как к родной, публично признавал ее своей и даже хотел удочерить?