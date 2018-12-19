В борьбе за наследство на похоронах Евгения Осина устроили скандал

После ухода Жени Осина прошло два месяца, но страсти не утихают до сих пор. Главный вопрос звучит так: кто же на самом деле был с ним в последние годы жизни? Экс-супруга Наталья Черемисина и дочь Агния или гражданская жена Елена Скорнякова и приемная дочь Настя Годунова? «Больно, что о нас отзываются лишь в негативном ключе, — поделилась Елена в интервью Daily Storm. — Только где же все были, когда Женю еще можно было спасти? Когда его нужно было переворачивать, кормить, убираться в его квартире и водить по врачам?!»
— Елена, во всех СМИ говорят только про Агнию и почти ни слова — про Настю. Обидно?
— Больше всего обидно за то, как с Настей поступили во время прощания с отцом (а она называла Женю именно папой). Я до сих пор не могу поверить в то, что Разин мог унизить 12-летнего ребенка, сказав, что мы с ней аферистки и мошенницы, а СМИ почему-то промолчали! Неужели среди журналистов не нашлось ни одного человека, который бы заступился за девочку, к которой Женя относился как к родной, публично признавал ее своей и даже хотел удочерить?
— Как все это пережила сама Настя?
— У нее был нервный срыв. После того, что ей пришлось испытать, она теперь спрашивает: «Мам, а нужно ли делать добрые дела, если тебя после этого будут клеймить?» Если все молчат, дети будут считать, что в такой ситуации проще пройти мимо.
А после высказываний Агнии и ее матери Настю вообще увезли в больницу! Барышня публично призналась, что боялась своего отца, а бывшая Женина супруга заявила, что каждая попытка с ним увидеться заканчивалась травмпунктом. Моя дочь читала все это и плакала: «Ну как они могут так врать?»
На самом деле Женя ведь был добрым. Он был как плюшевый мишка! А если еще и на ногах не стоял — какое тут рукоприкладство? Ему была нужна помощь: любовь, добрые глаза, улыбка. Погладишь его по голове — и он сразу размякнет. Я знакома с ним с 2000 года, и за это время он ни разу не поднял на меня руку. Мы никогда не говорили с ним на повышенных тонах и относились друг к другу уважительно.
— Насколько я знаю, Андрей Разин утверждает, что Вы и Женя вообще не состояли в отношениях...
— Наши отношения с Женей длились долгих 20 лет — а это очень большой отрезок времени. К тому же, подумайте, разве заставишь ребенка называть кого-то папой, а его самого — называть девочку дочкой? Это говорит о том, что все было серьезно. Мы были с Женей и в радости, и в горе, а он не стеснялся рассказывать о нас даже на многомиллионную аудиторию.
Во всех СМИ сейчас показывают старую фотографию, на которой Женя снят вместе с Натальей и Агнией. Мол, вот она, его настоящая семья! Точно так же их представили на кладбище, хотя Наталья Жене давно не жена. Она была ею 15 лет назад, а потом вышла замуж за другого, которого Агния стала называть папой.
Почему они не ходили по программам, пытаясь привлечь внимание людей к Жениной беде, при его жизни? Почему не приезжали, не ухаживали? Не говорили: «Поедем в больницу»? Не реагировали, когда он звонил и говорил: «Я скоро умру»? Если бы нам с Настей такое сказали, мы бы сразу вызвали скорую, что, кстати, и делали. Зато после смерти Евгения Агния посвящает ему песни, читает стихи про какие-то непонятные бутылки и собирается в гастрольный тур! А почему она не пела песни при его жизни?!
Да что там говорить, чтобы помочь Жене, нужна была банальная физическая сила! Поднять с кровати, перевернуть — Вы представляете, что это такое? В итоге мне, хрупкой женщине, приходилось делать это одной. Никакого Разина тогда не было и в помине. Никто не приходил и не звонил, предлагая свою помощь, когда она была действительно нужна, а то, что происходит сейчас, вероятнее всего, обычный пиар, необходимый перед гастролями.
— И Вы, и Настя были на Жениных похоронах. Как к вам отнеслась та, первая семья?
— Там с нами тоже не посчитались. Вместо того чтобы молчать, Наталья даже сделала мне замечание. Когда мы стояли у гроба, она вдруг сказала: «Хватит его трогать!» Это Я могла сказать ей, но НЕ ОНА мне! Я, которая была с Женей все эти годы. Какое право она имела говорить такие слова на похоронах моего мужчины? Моего любимого мужчины, которого я провожала в последний путь!
— А удалось попасть на поминки?
— Нет. Нас туда не пригласили. Впрочем, как и на отпевание, поэтому я так и не смогла поплакать и обнять Женю без камер. Я попала только на сами похороны, попрощавшись с ним в траурном зале и уже перед тем, как гроб опускали в землю.
В одном из интервью Наталью очень удивили мои слезы: чего это я плачу? Да потому что у меня были чувства! Для меня это большое горе!
Ну а то, что не позвали, конечно, кощунственно. По Божьим законам на поминки может прийти любой. Приглашают и знакомых, и незнакомых, а случайным прохожим раздают конфеты: человек умер — помяните! И вообще: когда Женя был жив, почему-то никто не спрашивал, кто ему я и кто Настя, а после смерти все вдруг начали заниматься наговором.
— Скажите, а Вы будете претендовать на наследство?
— Мы претендуем лишь на шесть песен, которые Женя написал специально для Насти. Среди них — записанная в 2015 году композиция «Птицам холодно зимой». Ее крутили на «Детском радио», и на нее снят клип. А также — «ВелоМото», «Наивные дети» и песня «Мостик», которую дочка исполнила совсем еще малышкой. В силу возраста она не попала в пару нот, но я решила оставить эту запись в память о ее детстве. Ну — и еще несколько вещей.
Кстати, когда Женя сочинял эти песни, он всегда просил: «Настя, если будешь их петь, обязательно говори, что их написал Евгений Осин!» А перед самой смертью пообещал, что она будет участвовать в концерте, который для него хотел устроить Леонид Закошанский. Дочка так ждала этого момента!
— Женя Вам снится?
— Конечно! В моих снах он приходит и улыбается, а Насте как-то раз приснился в образе ангела. Она рассказывала, что он посмотрел на нее и все с той же улыбкой улетел вверх. Дочка до сих пор хранит его номер в своем телефоне, и он забит у нее как «Папа».