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В борьбе за наследство на похоронах Евгения Осина устроили скандал
Елена Скорнякова, считающая себя гражданской женой Евгения Осина, — о том, почему ей не дали поплакать над телом любимого
Культура

В борьбе за наследство на похоронах Евгения Осина устроили скандал

Елена Скорнякова, считающая себя гражданской женой Евгения Осина, — о том, почему ей не дали поплакать над телом любимого

Фото из архива героя публикации


После ухода Жени Осина прошло два месяца, но страсти не утихают до сих пор. Главный вопрос звучит так: кто же на самом деле был с ним в последние годы жизни? Экс-супруга Наталья Черемисина и дочь Агния или гражданская жена Елена Скорнякова и приемная дочь Настя Годунова? «Больно, что о нас отзываются лишь в негативном ключе, — поделилась Елена в интервью Daily Storm. — Только где же все были, когда Женю еще можно было спасти? Когда его нужно было переворачивать, кормить, убираться в его квартире и водить по врачам?!»



— Елена, во всех СМИ говорят только про Агнию и почти ни слова — про Настю. Обидно?

— Больше всего обидно за то, как с Настей поступили во время прощания с отцом (а она называла Женю именно папой). Я до сих пор не могу поверить в то, что Разин мог унизить 12-летнего ребенка, сказав, что мы с ней аферистки и мошенницы, а СМИ почему-то промолчали! Неужели среди журналистов не нашлось ни одного человека, который бы заступился за девочку, к которой Женя относился как к родной, публично признавал ее своей и даже хотел удочерить? 


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Фото из архива героя публикации

— Как все это пережила сама Настя? 

— У нее был нервный срыв. После того, что ей пришлось испытать, она теперь спрашивает: «Мам, а нужно ли делать добрые дела, если тебя после этого будут клеймить?» Если все молчат, дети будут считать, что в такой ситуации проще пройти мимо.


А после высказываний Агнии и ее матери Настю вообще увезли в больницу! Барышня публично призналась, что боялась своего отца, а бывшая Женина супруга заявила, что каждая попытка с ним увидеться заканчивалась травмпунктом. Моя дочь читала все это и плакала: «Ну как они могут так врать?»  


На самом деле Женя ведь был добрым. Он был как плюшевый мишка! А если еще и на ногах не стоял — какое тут рукоприкладство? Ему была нужна помощь: любовь, добрые глаза, улыбка. Погладишь его по голове — и он сразу размякнет. Я знакома с ним с 2000 года, и за это время он ни разу не поднял на меня руку. Мы никогда не говорили с ним на повышенных тонах и относились друг к другу уважительно.  



— Насколько я знаю, Андрей Разин утверждает, что Вы и Женя вообще не состояли в отношениях...

— Наши отношения с Женей длились долгих 20 лет — а это очень большой отрезок времени. К тому же, подумайте, разве заставишь ребенка называть кого-то папой, а его самого — называть девочку дочкой? Это говорит о том, что все было серьезно. Мы были с Женей и в радости, и в горе, а он не стеснялся рассказывать о нас даже на многомиллионную аудиторию.


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Во всех СМИ сейчас показывают старую фотографию, на которой Женя снят вместе с Натальей и Агнией. Мол, вот она, его настоящая семья! Точно так же их представили на кладбище, хотя Наталья Жене давно не жена. Она была ею 15 лет назад, а потом вышла замуж за другого, которого Агния стала называть папой.


Почему они не ходили по программам, пытаясь привлечь внимание людей к Жениной беде, при его жизни? Почему не приезжали, не ухаживали? Не говорили: «Поедем в больницу»? Не реагировали, когда он звонил и говорил: «Я скоро умру»? Если бы нам с Настей такое сказали, мы бы сразу вызвали скорую, что, кстати, и делали. Зато после смерти Евгения Агния посвящает ему песни, читает стихи про какие-то непонятные бутылки и собирается в гастрольный тур! А почему она не пела песни при его жизни?!


Да что там говорить, чтобы помочь Жене, нужна была банальная физическая сила! Поднять с кровати, перевернуть — Вы представляете, что это такое? В итоге мне, хрупкой женщине, приходилось делать это одной. Никакого Разина тогда не было и в помине. Никто не приходил и не звонил, предлагая свою помощь, когда она была действительно нужна, а то, что происходит сейчас, вероятнее всего, обычный пиар, необходимый перед гастролями.


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Фото из архива героя публикации

— И Вы, и Настя были на Жениных похоронах. Как к вам отнеслась та, первая семья?

— Там с нами тоже не посчитались. Вместо того чтобы молчать, Наталья даже сделала мне замечание. Когда мы стояли у гроба, она вдруг сказала: «Хватит его трогать!» Это Я могла сказать ей, но НЕ ОНА мне! Я, которая была с Женей все эти годы. Какое право она имела говорить такие слова на похоронах моего мужчины? Моего любимого мужчины, которого я провожала в последний путь!  



— А удалось попасть на поминки? 

— Нет. Нас туда не пригласили. Впрочем, как и на отпевание, поэтому я так и не смогла поплакать и обнять Женю без камер. Я попала только на сами похороны, попрощавшись с ним в траурном зале и уже перед тем, как гроб опускали в землю.


В одном из интервью Наталью очень удивили мои слезы: чего это я плачу? Да потому что у меня были чувства! Для меня это большое горе!  


Ну а то, что не позвали, конечно, кощунственно. По Божьим законам на поминки может прийти любой. Приглашают и знакомых, и незнакомых, а случайным прохожим раздают конфеты: человек умер — помяните! И вообще: когда Женя был жив, почему-то никто не спрашивал, кто ему я и кто Настя, а после смерти все вдруг начали заниматься наговором.   


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Фото из архива героя публикации


— Скажите, а Вы будете претендовать на наследство?  

— Мы претендуем лишь на шесть песен, которые Женя написал специально для Насти. Среди них — записанная в 2015 году композиция «Птицам холодно зимой». Ее крутили на «Детском радио», и на нее снят клип. А также — «ВелоМото», «Наивные дети» и песня «Мостик», которую дочка исполнила совсем еще малышкой. В силу возраста она не попала в пару нот, но я решила оставить эту запись в память о ее детстве. Ну — и еще несколько вещей.   


Кстати, когда Женя сочинял эти песни, он всегда просил: «Настя, если будешь их петь, обязательно говори, что их написал  Евгений Осин!» А перед самой смертью пообещал, что она будет участвовать в концерте, который для него хотел устроить Леонид Закошанский. Дочка так ждала этого момента!   



— Женя Вам снится?

— Конечно! В моих снах он приходит и улыбается, а Насте как-то раз приснился в образе ангела. Она рассказывала, что он посмотрел на нее и все с той же улыбкой улетел вверх. Дочка до сих пор хранит его номер в своем телефоне, и он забит у нее как «Папа».