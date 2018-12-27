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Песков рассказал о своем любимом виде спорта
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Песков рассказал о своем любимом виде спорта

В последние три года пресс-секретарю президента РФ больше всего нравится велоспорт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что оставаться в форме ему помогают занятия спортом. Его любимый вид спорта — велосипедный. Об этом он сообщил на премьере мюзикла на льду «Аленький цветочек», который поставила его супруга, фигуристка Татьяна Навка.


«Спорт. Я хожу в фитнес. Любимый вид спорта у меня уже три года — это велосипед. Зимой на тренажере, летом на трассе. Просто заболел этим видом спорта», — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.


20 декабря в ходе большой пресс-конференции президента России спросили о здоровье. Владимир Путин ответил, что оно «такое же как у всех» и добавил, что ему помогает оставаться в форме спорт. «Слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке. Стараюсь за ним следить, за этим здоровьем. Но так же, как и все, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и все с этим связанное», — рассказал он.


Спортивные интересы президента России и его пресс-секретаря не совпадают — Путин предпочитает дзюдо и горные лыжи.


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