Все задержанные в Черном море украинские моряки назвали себя военнопленными

Все 24 украинских моряка, задержанных 25 ноября российскими пограничниками в Керченском проливе при незаконном пересечении российской границы, требуют считать их военнопленными. Об этом сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.





«По состоянию на 27 декабря все 24 украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», — написал адвокат Дениса Гриценко Николай Полозов в Facebook.