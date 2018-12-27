Все задержанные в Черном море украинские моряки назвали себя военнопленными

Все 24 украинских моряка, задержанных 25 ноября российскими пограничниками в Керченском проливе при незаконном пересечении российской границы, требуют считать их военнопленными. Об этом сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.
«По состоянию на 27 декабря все 24 украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», — написал адвокат Дениса Гриценко Николай Полозов в Facebook.
12 декабря командир украинского катера «Бердянск» Роман Мокряк заявил, что не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненных не освободят. Мокряк считает себя единственным ответственным «за происходившее на борту». «Его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — пояснил адвокат задержанного Илья Новиков.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января.
В связи с инцидентом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. 26 декабря Порошенко объявил об истечении срока военного положения.