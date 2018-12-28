Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, согласно которому впервые нарушивших часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) не будут привлекать к уголовной ответственности. В случае первого нарушения закона поправки к 282-й статье предусматривают административное наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ. За повторные нарушения в течение года будет следовать уголовная ответственность. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно поправкам, теперь физическим лицам при первом нарушении грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 100 часов. Для юридических лиц штраф составляет от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
Декриминализация статьи о разжигании ненависти не является полной — если гражданин или юридическое лицо нарушит закон дважды или более в течение одного года, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Также смягченное наказание будет применяться только в том случае, если гражданин не совершил уголовного преступления. Первое нарушение закона также будет уголовно наказуемо, если человек преступил закон впервые, но с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием своего служебного положения или в составе группы лиц.
Как следует из Уголовного кодекса, после вступления поправок в силу прошлые приговоры по части 1 статьи 282 должны быть пересмотрены, а текущие уголовные дела за первые лайки и репосты — закрыты. «Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон», — сказано в Уголовном кодексе.
Поправки к части 1 статьи 282 УК РФ внес в октябре в парламент президент Владимир Путин. Глава государства предложил уголовно наказывать граждан за нарушение статьи только в случае повторного преступления в течение года, а в первый раз ограничиваться арестом, штрафом или обязательными работами. 19 декабря Госдума приняла поправки в третьем, финальном чтении.