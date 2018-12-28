Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов

Согласно поправкам, теперь физическим лицам при первом нарушении грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 100 часов. Для юридических лиц штраф составляет от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.





Декриминализация статьи о разжигании ненависти не является полной — если гражданин или юридическое лицо нарушит закон дважды или более в течение одного года, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Также смягченное наказание будет применяться только в том случае, если гражданин не совершил уголовного преступления. Первое нарушение закона также будет уголовно наказуемо, если человек преступил закон впервые, но с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием своего служебного положения или в составе группы лиц.