ФСБ закончила строительство стены на границе Крыма с Украиной

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ. Разработка заграждения была начата в 2015 году, сейчас его ввели в эксплуатацию.





Как рассказали в ФСБ, на границе размещены несколько типов заграждения общей длиной более 60 километров. Помимо физических преград, стена оснащена несколькими сотнями датчиков различного типа действия. «[Заграждение] оснащено системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», — пояснили в ведомстве, и добавили, что также на границе работают вибрационные датчики, обнаруживающие движения вблизи них, и радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения.





Представитель пресс-службы пояснила, что заграждение было создано с целью предотвратить ряд угроз, одной из которых являются потенциальные попытки «прорыва диверсионно-разведывательных групп» с украинской стороны. Также заграждение выполняет и более приземленную, но не менее важную функцию: рубеж позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.