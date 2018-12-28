ФСБ закончила строительство стены на границе Крыма с Украиной

Федеральная служба безопасности сообщила об окончании работ по строительству заграждения на границе между полуостровом Крым и Украиной. В ведомстве пояснили, что помимо обычной стены длиной более 60 километров, заграждение оснащено множеством датчиков и защитных систем, среди которых видеокамеры, датчики движения и тепловизоры. Сооружение призвано предотвратить контрабанду через границу оружия и боеприпасов, а также других грузов и товаров, и помешать «возможным попыткам прорыва диверсионно-разведывательных групп» со стороны Украины.
«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ. Разработка заграждения была начата в 2015 году, сейчас его ввели в эксплуатацию.
Как рассказали в ФСБ, на границе размещены несколько типов заграждения общей длиной более 60 километров. Помимо физических преград, стена оснащена несколькими сотнями датчиков различного типа действия. «[Заграждение] оснащено системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости», — пояснили в ведомстве, и добавили, что также на границе работают вибрационные датчики, обнаруживающие движения вблизи них, и радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения.
Представитель пресс-службы пояснила, что заграждение было создано с целью предотвратить ряд угроз, одной из которых являются потенциальные попытки «прорыва диверсионно-разведывательных групп» с украинской стороны. Также заграждение выполняет и более приземленную, но не менее важную функцию: рубеж позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, что в ноябре базу отдыха вблизи от границы с Крымом, разгромили военнослужащие ВСУ. Они представились бойцами 57-й бригады ВСУ и заявили, что на основании введенного в стране военного положения будут проживать в пансионате. Украинские военные никак не прокомментировали случившееся, а на вопрос директора о том, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна.
28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. Причиной для этого стал инцидент 25 ноября, в ходе которого пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января. Украинский лидер назвал произошедшее «очередным актом неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 26 декабря военное положение было отменено.