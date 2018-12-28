Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Закон предусматривает, что к животным будут относиться согласно принципам гуманности: как к чувствующим существам, которые способны испытывать боль и страх. Согласно тексту документа, владельцы животных несут ответственность за их судьбу и состояние. Помимо того, запрещается пропагандировать жестокое обращение с животными и устраивать собачьи бои. Не разрешено также натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак.





Закон обязывает владельцев обеспечивать своим питомцам необходимые условия жизни, устанавливая правила выгула и требования к их содержанию. К этому относятся новые правовые нормы для приютов, которые также определяют требования к содержанию животных и их использованию. Запрещается выбрасывать питомца на улицу — при желании избавиться от животного, владелец должен сдать его в приют.





Хозяевам собак потенциально опасных пород документ предписывает выгуливать своих питомцев в намордниках и с ошейниками, или же на специальных огороженных площадках для выгула, снабженных предупредительными табличками. От всех владельцев животных закон требует убирать отходы своих питомцев «в местах и территориях общего пользования».