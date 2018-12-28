Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. В тексте инициативы запрещается проявлять или пропагандировать жестокость по отношению к животным, а также устанавливаются правила выгула домашних питомцев и требования к их содержанию. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает, что к животным будут относиться согласно принципам гуманности: как к чувствующим существам, которые способны испытывать боль и страх. Согласно тексту документа, владельцы животных несут ответственность за их судьбу и состояние. Помимо того, запрещается пропагандировать жестокое обращение с животными и устраивать собачьи бои. Не разрешено также натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак.
Закон обязывает владельцев обеспечивать своим питомцам необходимые условия жизни, устанавливая правила выгула и требования к их содержанию. К этому относятся новые правовые нормы для приютов, которые также определяют требования к содержанию животных и их использованию. Запрещается выбрасывать питомца на улицу — при желании избавиться от животного, владелец должен сдать его в приют.
Хозяевам собак потенциально опасных пород документ предписывает выгуливать своих питомцев в намордниках и с ошейниками, или же на специальных огороженных площадках для выгула, снабженных предупредительными табличками. От всех владельцев животных закон требует убирать отходы своих питомцев «в местах и территориях общего пользования».
За жестокое обращение с животными и нарушение новых введенных ограничений, гражданам может грозить до шести лет лишения свободы по статье 245 УК РФ.
Законопроект находился на рассмотрении с осени 2010 года. На его принятие ушло восемь лет. В марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность закона обратил внимание президент России. По словам Зампреда Госдумы Ольги Тимофеевой, значительную роль в продвижении инициативы и ее итогового принятия сыграла активная позиция зоозащитников.
С критикой законопроекта о защите животных выступил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенатор утверждал, что определенные положения инициативы используют «взятую с потолка» терминологию, и что в России не существует необходимой инфраструктуры, которую подразумевает выгул питомцев в специально определенных местными властями местах.