Кадыров объявил о возвращении из Ирака 30 российских детей

«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал в своем Telegram-канале Кадыров.





Глава Чечни отметил, что возвращение детей является результатом «титанической работы», которая проводилась на протяжении целого года по поручению президента РФ Владимира Путина. «Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — подчеркнул Кадыров.





Руководитель Чечни поблагодарил за содействие в эвакуации детей министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. «Заверяю президента РФ Владимира Путина, что мы приложим все силы, чтобы все дети России, находящиеся в Сирии и Ираке, оказались на Родине!» — заключил он.