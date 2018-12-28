Кадыров объявил о возвращении из Ирака 30 российских детей

30 декабря из Ирака в Россию доставят 30 детей, объявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, на борту самолета будут находиться мальчики и девочки из Чечни, Пензы, Москвы и Дагестана. Руководитель Чечни отметил, что раньше о прогрессе в эвакуации детей не сообщалось, поскольку «любой шаг, неосторожное слово» могли повредить делу.
«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал в своем Telegram-канале Кадыров.
Глава Чечни отметил, что возвращение детей является результатом «титанической работы», которая проводилась на протяжении целого года по поручению президента РФ Владимира Путина. «Эта деятельность не приостанавливалась ни на один день, но любое слово, неосторожный шаг могли повредить делу. Поэтому о деталях не сообщалось», — подчеркнул Кадыров.
Руководитель Чечни поблагодарил за содействие в эвакуации детей министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. «Заверяю президента РФ Владимира Путина, что мы приложим все силы, чтобы все дети России, находящиеся в Сирии и Ираке, оказались на Родине!» — заключил он.
Чеченские власти с 2017 года проводят работу по возвращению на родину женщин и детей, которых примкнувшие к террористическим организациям мужья и отцы вывезли на территории Сирии и Ирака. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, российский сенатор Зияд Сабсаби. Благодаря их усилиям в Россию уже смогли вернуться более 100 человек, еще около двух тысяч ожидают такой возможности.