В Москве введут городские правила содержания животных

28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно инициативе, запрещается проявлять или пропагандировать жестокость по отношению к животным, а также устанавливаются правила выгула домашних питомцев и требования к их содержанию. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.





Закон предусматривает, что к животным необходимо относиться гуманно, как к чувствующим существам, которые способны испытывать боль и страх. В документе сказано: владельцы животных несут ответственность за их судьбу и состояние. Запрещается пропагандировать жестокое обращение с животными и устраивать собачьи бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак. Законом устанавливается запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито, вводятся правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород: обязательно в наморднике и ошейнике.