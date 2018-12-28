В Москве введут городские правила содержания животных

В Мосгордуме весной займутся разработкой правил содержания животных в столице. Депутаты планируют упорядочить, например, проведение фотосессий с питомцами, а также ввести требования к владельцам собак бойцовских пород. Соответствующий документ может быть принят на основании принятого Госдумой закона об ответственном обращении с животными, сообщила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова Агентству городских новостей «Москва».
«Сейчас должны быть проработаны нормативно-правовые акты, и в любом случае нам надо будет какие-то поправки вносить, уточняющие, и в свои нормативно-правовые акты. Что касается разработки московского закона — будем смотреть. Я думаю, что, когда будет уже вступать в силу федеральный закон, мы параллельно в весеннюю сессию будем смотреть свою правовую базу, будем уточнять. Но я думаю, что тут еще нужно поработать: по содержанию животных и по сохранению их на природных территориях»,— сообщила Зотова.
Депутат отметила, что разработка локальных нормативно-правовых актов позволит конкретизировать некоторые вопросы, а именно участие животных в зрелищных мероприятиях, в том числе и в фотосессиях.
«Про фотосессии в федеральном законе есть статья про зрелищные мероприятия. Там есть положение о том, что участие в мероприятиях не должно сказываться на здоровье животного. Я думаю, что еще раз детально будем прорабатывать и, может быть, на чем-то будем акцентировать внимание, чтобы эти нормы заработали»,— сказала Зотова
Кроме того, председатель комиссии по экологической политике считает, что необходимо конкретизировать требования к владельцам собак опасных пород, а также обсудить запрет на работу контактных зоопарков.
«И по бойцовым собакам мы говорили не только о том, что нужно составить перечень пород, но и какие-то требования к владельцу должны быть прописаны: лицензия, что он должен пройти обучение... Должна быть конкретизация положений. Я думаю, что мы тут тоже можем поработать, так же как и по диким животным. Да, теперь будут запрещены контактные зоопарки, но вот у нас есть «Дом лани». Он на природной территории — это одно. А вот в магазине, в многоквартирном доме контактный зоопарк — это другое. То есть мы будем эти нормы еще раз анализировать», — пояснила депутат.
28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно инициативе, запрещается проявлять или пропагандировать жестокость по отношению к животным, а также устанавливаются правила выгула домашних питомцев и требования к их содержанию. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает, что к животным необходимо относиться гуманно, как к чувствующим существам, которые способны испытывать боль и страх. В документе сказано: владельцы животных несут ответственность за их судьбу и состояние. Запрещается пропагандировать жестокое обращение с животными и устраивать собачьи бои, натравливать животных на других зверей и на людей, кроме случаев необходимой обороны и законного использования служебных собак. Законом устанавливается запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито, вводятся правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород: обязательно в наморднике и ошейнике.