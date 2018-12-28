Взрыв трансформатора в Нью-Йорке раскрасил ночное небо в голубой цвет

Небо над Нью-Йорком в ночь на 28 декабря оказалось светлее и ярче, чем бывает днем — над городом сияли голубые огни, видные из любой точки мегаполиса. Власти города объяснили феномен взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс. По сообщениям полиции, пожар уже тушится и находится под контролем. Жители Нью-Йорка выложили множество видео и фотографий необычного свечения и уже успели предположить в шутку в соцсетях, что на них напали инопланетяне.