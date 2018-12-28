Взрыв трансформатора в Нью-Йорке раскрасил ночное небо в голубой цвет

Небо над Нью-Йорком в ночь на 28 декабря оказалось светлее и ярче, чем бывает днем — над городом сияли голубые огни, видные из любой точки мегаполиса. Власти города объяснили феномен взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс. По сообщениям полиции, пожар уже тушится и находится под контролем. Жители Нью-Йорка выложили множество видео и фотографий необычного свечения и уже успели предположить в шутку в соцсетях, что на них напали инопланетяне.
«Внимание: свечение, которое вы можете наблюдать в городе, вызвано взрывом трансформатора на заводе компании Consolidated Edison. Огонь под контролем», — сообщили в полиции города. Позднее правоохранительные органы Нью-Йорка заявили, что взрыв произошел из-за сбоя электроники. «Раненых нет, пожар устранен, свидетельств вмешательства инопланетян нет», — заключили в ведомстве.
Взрыв трансформатора произошел примерно в 12:20 и вызвал скачки напряжения по всему городу. Жители города в своих комментариях к событию перебрали возможные версии случившегося: вспомнили и инопланетян, и «Охотников за привидениями», и Ктулху, и персонажей аниме.
Перебои с электроснабжением затронули работу аэропорта Ла-Гуардия. Работникам аэропорта пришлось временно отменить все вылеты.