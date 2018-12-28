Российским водителям разрешили продлевать скидку на штраф после получения уведомления

В сопроводительных материалах к закону указано, что в основу новых правил легло постановление Конституционного суда РФ, вставшего на сторону автолюбителя Юрия Рейнхиммеля. Мужчина был оштрафован за превышение скорости, но извещение с почты получил уже после истечения 20-дневного льготного периода. В ГИБДД Рейнхиммелю отказали в восстановлении льготного периода. Тогда он обратился в Можайский городской суд, который оставил его жалобу без внимания. В итоге гражданин дошел до Конституционного суда, он-то и встал на его сторону.