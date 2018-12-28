Российским водителям разрешили продлевать скидку на штраф после получения уведомления

Президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД, если автолюбители по вине почты получают с опозданием извещения о взысканиях. По новым правилам, суд или правоохранительные органы по ходатайству оштрафованного гражданина должны восстановить 20-дневный скидочный период.
Закон вносит пакет соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
В сопроводительных материалах к закону указано, что в основу новых правил легло постановление Конституционного суда РФ, вставшего на сторону автолюбителя Юрия Рейнхиммеля. Мужчина был оштрафован за превышение скорости, но извещение с почты получил уже после истечения 20-дневного льготного периода. В ГИБДД Рейнхиммелю отказали в восстановлении льготного периода. Тогда он обратился в Можайский городской суд, который оставил его жалобу без внимания. В итоге гражданин дошел до Конституционного суда, он-то и встал на его сторону.
Некоторые высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов высказывались против скидок на штрафы. Так, 19 декабря начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что с появлением 50-процентной скидки водители стали чаще нарушать правила дорожного движения. 24 декабря глава ГИБДД Михаил Черников сказал, что существующие 50-процентные скидки на штрафы расхолаживают российских автолюбителей.
Статистика ГИБДД свидетельствует, что около 65% от всех штрафов (122 миллиона взысканий в 2018 году) в стране уплачиваются с 50-процентной скидкой.