Трамп засветил лица спецназовцев США в Ираке

Президент США Дональд Трамп опубликовал запись в Twitter, на которой видны лица американских спецназовцев, служащих на военной базе в Ираке. Тем самым глава Белого дома нарушил стандартную практику Вооруженных сил США, согласно которой на официальных записях личности военных скрыты от публики ввиду характера их работы. Как сообщило издание Newsweek со ссылкой на настоящих и бывших сотрудников Пентагона, распространение информации о военнослужащих и месте их размещения нарушает безопасность солдат.
Как правило, на фото или видео из зон боевых действий лица военных скрываются от публики. Однако Трамп после своей встречи со спецназовцами, служащими на военной базе в Ираке, опубликовал без редактуры в Twitter запись, на которой засветились многие военные.
«Безопасность проведения операций является самым важным аспектом размещения войск. Реальные имена, лица и личности военных, участвующих в спецоперациях или особых действиях, являются мало кому доступной тайной во время действий в горячих точках», — пояснил изданию Newsweek Малькольм Нэнс, бывший специалист по разведке морской пехоты США, служивший в Ираке. По его словам, такими данными могут воспользоваться боевики или террористы, если сумеют захватить кого-то из военных США.
Анонимный сотрудник Пентагона подтвердил эту информацию и добавил, что даже когда высокопоставленные чиновники встречаются с военными, лица последних либо просто не снимает камера, либо они «убираются» затем при обработке материала. «Я не помню ни одного случая, где спецназу приходилось бы позировать с открытыми лицами в зоне боевых действий», — подчеркнул собеседник издания.
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией 26 декабря посетил Ирак. Американский лидер выступил в посольстве США в Багдаде, заявив, что Ирак может стать базой для организации операций против террористов в соседней Сирии. Утром 27 декабря квартал, в котором располагается американское диппредставительство, обстреляли из минометов. Несколько мин разорвались рядом с посольством.
Американские войска в Ирак вошли весной 2003 года. Официально Иракская война закончилась в 2011 году, однако постепенный вывод основной части американских соединений спровоцировал в этой арабской республике начало вооруженного гражданского противостояния. В результате к середине 2014 года ИГ* в Ираке сумело добиться существенных успехов, захватив один из крупнейших городов страны — Мосул. Только после нового вмешательства США исламистов удалось отбросить.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.