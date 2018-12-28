Трамп засветил лица спецназовцев США в Ираке

Как правило, на фото или видео из зон боевых действий лица военных скрываются от публики. Однако Трамп после своей встречи со спецназовцами, служащими на военной базе в Ираке, опубликовал без редактуры в Twitter запись, на которой засветились многие военные.





«Безопасность проведения операций является самым важным аспектом размещения войск. Реальные имена, лица и личности военных, участвующих в спецоперациях или особых действиях, являются мало кому доступной тайной во время действий в горячих точках», — пояснил изданию Newsweek Малькольм Нэнс, бывший специалист по разведке морской пехоты США, служивший в Ираке. По его словам, такими данными могут воспользоваться боевики или террористы, если сумеют захватить кого-то из военных США.





Анонимный сотрудник Пентагона подтвердил эту информацию и добавил, что даже когда высокопоставленные чиновники встречаются с военными, лица последних либо просто не снимает камера, либо они «убираются» затем при обработке материала. «Я не помню ни одного случая, где спецназу приходилось бы позировать с открытыми лицами в зоне боевых действий», — подчеркнул собеседник издания.