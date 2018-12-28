Навка рассказала, из-за чего иногда ссорится с Песковым

Три года прошло со свадьбы главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова и чемпионки мира по фигурному катанию Татьяны Навки. Судя по странице Навки в Instagram, супруги часто проводят время вместе и никогда не ссорятся. Однако Навка рассказала, что конфликты в их семье все же происходят, особенно из-за бытовых вопросов. Интервью опубликовано на сайте телеканала «Россия 1».
«Раньше, когда только начинали жить вместе, ссорились из-за каких-то мелочей. Мне все время хочется перемен. Передвинуть кресло, купить какие-то новые вещи для интерьера. Создавала хаос. Сейчас этой проблемы уже нет. Может, из-за того что мы весь дом обустроили. Помню, пару лет назад я решила сменить шторы. Повесила новые, и мужу они не понравились. Он дал мне день, чтобы я от этих штор избавилась. Но спустя два года я все равно их повесила, добилась своего», — поделилась спортсменка в эфире программы «Судьба человека».
Будучи пресс-секретарем президента России, Песков часто задерживается на работе, но Навка всячески пытается поддерживать супруга, понимая, что у него крайне сложная и ответственная работа.
«Всегда выслушиваю мужа, спрашиваю, как у него дела на работе, могу высказать свою точку зрения. Он часто приходит домой после 23:00, иногда задерживается до часу ночи. Снимаю усталость лаской, поцелуем, как и любая другая женщина. При этом у супруга всегда находится время, чтобы выслушать и поддержать меня. Когда я готовила шоу «Руслан и Людмила», он был рядом, помогал, говорил, что все получится», — рассказала Татьяна.
Фигуристке и политику удалось подружиться с детьми друг друга от прежних браков. Со слов Татьяны, она прекрасно ладит с детьми мужа, а иногда они даже обращаются к спортсменке за советом, а дочь Татьяны Саша Жулина подружилась с избранником мамы и очень его уважает.
«Конечно, у Саши был трудный подростковый возраст. Тогда она могла фыркнуть, что-то неосторожное сказать, но сейчас этой проблемы нет. Она очень прислушивается к Дмитрию. Я детей мужа тоже обожаю. Люблю, хотя и ругаю иногда. Нам очень повезло, что наша младшая дочь Наденька родилась таким солнышком. Она нас всех объединяет. Всегда бежит обниматься и целоваться, ее все обожают», — подчеркнула спортсменка.
По признаю звезды, спорт продолжает оставаться для нее важной частью жизни, но в списке приоритетов Татьяны на первом месте всегда стоит семья. На данный момент спортсменка смогла реализоваться в профессии, нашла мужчину, а теперь пробует себя в качестве продюсера, от чего чувствует себя абсолютно счастливой. После шоу «Руслан и Людмила» фигуристка решила не останавливаться на достигнутом и поставить на льду сказку «Аленький цветочек».
Напомним, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально вступили в брак в июле 2015 года. Новобрачные обменялись кольцами в присутствии друзей и близких. Молодожены устроили для своих гостей грандиозный праздник в Сочи. По словам Навки, решение о свадьбе и росписи с Песковым они приняли только ради дочери Надежды, которой на тот момент уже исполнилось больше года. Отметим, у Пескова, кроме их общей дочери Нади, есть также три сына и взрослая дочь.