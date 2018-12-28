Навка рассказала, из-за чего иногда ссорится с Песковым

«Раньше, когда только начинали жить вместе, ссорились из-за каких-то мелочей. Мне все время хочется перемен. Передвинуть кресло, купить какие-то новые вещи для интерьера. Создавала хаос. Сейчас этой проблемы уже нет. Может, из-за того что мы весь дом обустроили. Помню, пару лет назад я решила сменить шторы. Повесила новые, и мужу они не понравились. Он дал мне день, чтобы я от этих штор избавилась. Но спустя два года я все равно их повесила, добилась своего», — поделилась спортсменка в эфире программы «Судьба человека».