Путин подписал закон о наказаниях за вовлечение детей в несанкционированные акции

Принятые поправки в КоАП предусматривают для физических лиц административные штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей — либо обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.





В поправках оговорена также повышенная административная ответственность за повторное нарушение. В соответствии с поправками, в этом случае гражданина ждет штраф от 150 до 300 тысяч рублей — либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на 30 суток. Штрафы для должностных лиц составят от 200 до 600 тысяч, для юридических — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.





Согласно пояснительной записке к документу, этот закон направлен на защиту несовершеннолетних. «Инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — уточняют авторы поправок.





Один из авторов законопроекта Евгений Ревенко ранее сообщал, что инициатива нацелена на организаторов крупных митингов с участием несовершеннолетних. «Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, таким политическим дельцам нужно ударить по рукам. Нам не нужны Гавроши, нам нужна ответственная, национально ориентированная и созидающая молодежь», — заявил он. Он добавил, что данный закон не должен навредить ни детям, ни их родителям.