Меркель и Макрон потребовали освободить «незаконно задержанных» украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от Москвы освободить «незаконно задержанных» украинских моряков. Российские пограничники задержали моряков 25 ноября в Керченском проливе при незаконном пересечении границы РФ. Политики также требуют от России обеспечить свободный проход через Керченский пролив.
«Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона, размещенном на сайте немецкого правительства. Моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи, считают политики.
27 декабря адвокат одного из моряков Николай Полозов рассказал, что все 24 украинских моряка, задержанных российскими пограничниками, требуют считать их военнопленными. Последними об этом заявили раненые моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России.
В связи с инцидентом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. 26 декабря Порошенко объявил об истечении срока военного положения.