«Крабовый король» бежал из России

В 2010 году Кана обвиняли в причастности к организации убийства его конкурента — Валерия Пхиденко. Тогда бизнесмен тоже улетел из России, его объявили в международный розыск, однако, несмотря на собранные доказательства, приостановили расследование и Кан вернулся на Сахалин. В этот раз бизнесмен не стал дожидаться повестки на допрос в Следственный комитет и покинул страну. Однако это не спасло от уголовного преследования его близких родственников и друзей.