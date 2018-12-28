«Крабовый король» бежал из России

Советник гендиректора ООО «Приморская рыболовная компания», бизнесмен Олег Кан улетел из России в Японию на личном самолете, сообщают «Вести» и публикуют видео с камер наблюдения аэропорта Южно-Сахалинск. Кан покинул страну после возбуждения уголовного дела и расследований двух федеральных телеканалов о его нелегальном бизнесе по добыче и контрабанде морского краба. У «крабового короля» и его ближайшего окружения проводятся обыски, сообщил телеканал «Россия-24».
«Получены сведения о том, что с начала двухтысячных годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба. При этом используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах. Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались, в том числе, между сахалинской компаний «Монерон» и фирмой, зарегистрированной в Панаме», — сказали «Вестям» в управлении ФСБ по Сахалинской области.
22 декабря на телеканале Россия-24 вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова под названием «Крабовая ловушка — 2». В нем говорилось о бизнесе Олега Кана, который, по данным расследования, через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. В незаконной схеме использовались панамские фирмы «прокладки». 26 декабря сюжет о бизнесе Кана показал Первый канал. Несмотря на то, что бизнесмен формально занимает лишь должность советника главы компании, оба телеканала назвали его «крабовым королем». Сразу после выхода в эфир «Крабовойя ловушки — 2» стало известно о возбуждении уголовного дела.
По информации «Вестей», с бизнесом «крабового короля» связан депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. На сайте благотворительного фонда «Родные острова» указано, что он является членом попечительского совета. Олег Кан — председатель попечительского совета «Родных островов», а его сын Александр — президент фонда.
Первый канал утверждает, что 24-летнему сыну бизнесмена Александру Кану принадлежит 18 рыболовных компаний, однако согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Олегович Кан руководит является совладельцем семи предприятий.
Дом Олега Кана в элитном поселке «Зима» взял штурмом спецназ, однако внутри следователи обнаружили лишь гражданскую жену бизнесмена и охранников. Соседом Кана оказался депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов, однако он успел скрыться от силовиков до начала следственных действий. Отвечать на вопросы правоохранительных органов пришлось его супруге Наталье Пашовой. Жена депутата уверена, что он не имеет отношения к преступлениям, в которых подозревают Олега Кана. По информации «Вестей», в доме депутата Пашова оперативники нашли множество фотографий с Каном. Судя по этим снимкам, крабовый миллиардер и семья депутата давно дружат.
В квартире Александра Кана силовики нашли боевой пистолет, оформленный на его отца. По словам владельца квартиры, пистолет — подарок президента Киргизии.
В 2010 году Кана обвиняли в причастности к организации убийства его конкурента — Валерия Пхиденко. Тогда бизнесмен тоже улетел из России, его объявили в международный розыск, однако, несмотря на собранные доказательства, приостановили расследование и Кан вернулся на Сахалин. В этот раз бизнесмен не стал дожидаться повестки на допрос в Следственный комитет и покинул страну. Однако это не спасло от уголовного преследования его близких родственников и друзей.