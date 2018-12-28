СКР прекратил первое дело об экстремизме после смягчения статьи 282

18 июля 2018 года против Соколова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе). Соколов рассказывал СМИ, как 20 июля сотрудники центра «Э» (работники отделения полиции по борьбе с экстремизмом) явились к нему на съемную квартиру в подмосковных Люберцах в шесть часов утра, представившись водопроводчиками: «Ну, а далее, как обычно, руки за спину, лицом к стене. Показали документы и постановление на обыск... Они провели обыск в присутствии понятых, которых долго искали по всему подъезду».