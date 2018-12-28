СКР прекратил первое дело об экстремизме после смягчения статьи 282

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале написал, что Следственный комитет России (СКР) впервые прекратил делопроизводство по статье 282 УК РФ (экстремизм) после подписания президентом РФ поправок о смягчении наказания за это правонарушение.
«СКР прекратил в связи с поправками в статью 282 УК РФ уголовное дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова», — написал Чиков.
О прекращении дела правоохранители уведомили адвоката Сергея Соколова Ильнура Шарапова, который является членом «Агоры». Как передает RNS, постановление о прекращении дела Соколов получит уже после новогодних праздников.
Соколов привлек внимание СКР репостами картинок во «ВКонтакте», которые были сделаны им с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года: мужчина поставил картинки с изображение президента России на фоне нацистских символов, а также коллажи с няней-убийцей Гюльчехрой Бобокуловой, обезглавившей четырехлетнего ребенка зимой 2016 года.
18 июля 2018 года против Соколова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе). Соколов рассказывал СМИ, как 20 июля сотрудники центра «Э» (работники отделения полиции по борьбе с экстремизмом) явились к нему на съемную квартиру в подмосковных Люберцах в шесть часов утра, представившись водопроводчиками: «Ну, а далее, как обычно, руки за спину, лицом к стене. Показали документы и постановление на обыск... Они провели обыск в присутствии понятых, которых долго искали по всему подъезду».
Владимир Путин 28 декабря подписал закон о смягчении наказания по статье 282 УК РФ. По новым правилам, впервые нарушивших первую часть данной нормы не будут привлекать к уголовной ответственности, – наказание последует только в том случае, если нарушитель в течение года уже привлекался к ответственности по статье 20.3.1 КоАП (также касающаяся возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства). В КоАП за эти правонарушения предусмотрен штраф, арест или обязательные работы.
В течение 2018 года в российском обществе шла дискуссия о необходимости смягчения статьи 282 У РФ. В начале июня Путин призвал Общероссийский народный фронт (ОНФ) принять участие в разработке проекта смягчения этой нормы уголовного права.