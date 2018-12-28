Косовский лидер создал армию

Президент непризнанного Россией государства Косово Хашим Тачи 28 декабря подписал законы о создании в республике Министерства обороны, о преобразовании Сил безопасности Косова (KSF) в армию и закон о службе в силовых структурах. Войска будут состоять из пяти тысяч военнослужащих и трех тысяч резервистов. Армия потребует финансирования — около 100 миллионов долларов в год. Ранее инициативу косовских албанцев создать вооруженные силы осудили и Россия, и Сербия, и даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.





«С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию. Все это стало возможным только благодаря жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас», — написал Хашим Тачи в Facebook.





Косовский парламент утвердил создание армии Косова 14 декабря. Три необходимых закона были приняты единогласно. Депутаты партии «Сербский список» тогда покинули зал в знак протеста и не участвовали в голосовании.





По информации ТАСС, власти Косова планируют обеспечить армию артиллерией, системами противовоздушной обороны и войсками биологической и химической защиты. Руководитель Сил безопасности Косова (KSF) заявил 21 декабря, что «армия будет на службе всех граждан и будет выполнять свои функции на всей территории Косова». Его слова касались и северной части края, где сохраняется сербский анклав.





Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерение Косова создать армию прозвучало не вовремя и подрывает усилия созданной фактически по инициативе США республики на пути к вступлению в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Reuters. США, однако, поддержали создание вооруженных сил региона.





В МИД России предупредили, что инициатива подрывает безопасность на всем Балканском полуострове. Действия руководства Косова могут спровоцировать вооруженный конфликт и нарушают резолюцию Совбеза ООН 1244, согласно которой Косово является частью Сербии, заявили российские дипломаты. На основании пункта 9 «б» и пункта 15 этого документа миротворческие силы должны разоружить любые вооруженные формирования на территории Косова.





Посол Сербии в России Славенко Терзич сказал агентству «Спутник», что Белград заинтересован в конструктивном диалоге с Косово, но не ждет его после решения Приштины создать собственную армию.





В 90-е годы шел распад Республики Югославия, однако Косово считалось частью Сербии. Албанское население края захотело выйти из состава Сербии, началась война албанцев против сербов. Последние массово покидали край. Югославия ввела в Косово войска. НАТО, главным образом США, начала бомбить Югославию, используя кассетные и с обедненным ураном бомбы, разрушили мосты, больницы, школы, даже посольства.





Россия, традиционный союзник Сербии, не смогла остановить бомбардировки, потому что зависела от кредитов США. Белграду пришлось капитулировать перед НАТО. Из Косова вывели сербские войска, сербы остались без защиты и уходили из региона. В 2008 году косовский парламент провозгласил независимость, которую не признали Сербия, Россия и многие страны мира, включая Испанию.