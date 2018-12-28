Полиция пригрозила депортацией московским дворникам, требовавшим оплаты за переработки

Возле управы района Нагорный в Москве полицейские задержали около 20 дворников, которые требовали оплатить им переработки, рассказала Daily Storm участница «Московского активиста» Варвара Грязнова. По словам активистки, 10 задержанных все еще остаются в отделах МВД по району Чертаново Центральное и по Нагорному району. Как минимум одному из дворников полиция угрожает депортацией, сообщила Грязнова. Сотрудники ГБУ «Жилищник Нагорного района» ранее рассказывали, что их заставляют работать каждый день без выходных с 05:30 до 21:00, но платят только за 40 рабочих часов в неделю.
Как сообщила Daily Storm активистка, полицейские «оказывают психологическое давление, чтобы дворники согласились без премий работать и продолжать разгребать снег на улицах за ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО».
Ранее сотрудники ГБУ «Жилищник Нагорного района» начали жаловаться на невыплаты за переработки. 25 декабря активисты встретились с ними. Один из дворников по имени Зафар рассказал, в каких условиях людям приходится работать. «В трудовом договоре написано: пятидневка, 40 часов в неделю мы должны работать. Сейчас, когда снега много, мы работаем с 05:30 допоздна, до 20:00—21:00, без праздников и выходных. Когда снега нет, мы работаем до 18:00. Кроме работы во дворах дополнительно улицы мы убираем. Зарплату мы получаем 30-31 тысячу рублей», — рассказал он.
Пресс-секретарь префектуры Южного административного округа Екатерина Миронова подтвердила, что 28 декабря дворники действительно были в управе Нагорного района. Однако, по ее словам, никто из управы не вызывал полицию. «Полиция уже приехала либо по собственной инициативе, либо кто-то вызвал, но они от управы ушли [спокойно]. У них могли просто спросить документы, потому что их было много», — уточнила Миронова РБК. Глава управы пообещал встретиться с дворниками 29 декабря и разобраться в ситуации, добавила она.
В пресс-службе ГУ МВД Москвы изданию сообщили, что у них нет информации о задержанных дворниках.