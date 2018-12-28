На начальника колонии, где сидела Толоконникова, завели дело о превышении полномочий

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии завел дело на исполняющего обязанности начальника мордовской исправительной колонии №14. В этой колонии отбывала срок участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая уже жаловалась на надзирателей.





О возбуждении дела сообщило Следственное управление СКР по Мордовии, в сообщении ведомства не указано имя начальника ИК-14. 24 декабря от должности руководителя колонии временно отстранили Юрия Куприянова. Сейчас на сайте ИК в качестве временно исполняющего обязанности начальника указан Сергей Бодин.





«По версии следствия, не позднее октября — декабря 2018 года подозреваемый в нарушении Конституции РФ, Трудового кодекса РФ... незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время, чем существенно нарушил их права и законные интересы, а также законные интересы общества и государства», — сообщает ведомство.