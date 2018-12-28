На начальника колонии, где сидела Толоконникова, завели дело о превышении полномочий

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии завел дело на исполняющего обязанности начальника мордовской исправительной колонии №14. В этой колонии отбывала срок участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая уже жаловалась на надзирателей.
О возбуждении дела сообщило Следственное управление СКР по Мордовии, в сообщении ведомства не указано имя начальника ИК-14. 24 декабря от должности руководителя колонии временно отстранили Юрия Куприянова. Сейчас на сайте ИК в качестве временно исполняющего обязанности начальника указан Сергей Бодин.
«По версии следствия, не позднее октября — декабря 2018 года подозреваемый в нарушении Конституции РФ, Трудового кодекса РФ... незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время, чем существенно нарушил их права и законные интересы, а также законные интересы общества и государства», — сообщает ведомство.
24 декабря замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что пенитенциарная служба проверила состояние дел в ИК-14 после жалобы Индиры Багаевой, которая отбывала срок в этом лагере. В тюрьме выявили факты использования рабского труда заключенных: их заставляли работать с семи утра до часу ночи на начальство. «В принципе [подтвердилось], то же, что говорила и Толоконникова: что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты — то есть творится полное беззаконие», — рассказал он.
ИК-14 расположена в поселке Парца в Республике Мордовия. В 2013 году в этой тюрьме срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя отбывала Надежда Толоконникова. В сентябре того же года она жаловалась, что надзиратели издеваются над заключенными, а начальник колонии Куприянов открыто признавался ей, что он сталинист. Толоконникова рассказывала, что женщины работали по 16-17 часов в день почти без выходных и спали «в лучшем случае часа четыре».