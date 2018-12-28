«Тебя не научил дух наш исторический?»: в Москве школьник опубликовал беседу с учителем о политике

«Учительница заметила у меня зеленую ленту с надписью «#бессрочка», которую я сделал в память о зарождении бессрочного протеста. Учительница спросила меня: «Это что?» — рассказал школьник-оппозиционер.





«Общение с непонятными людьми, у которых могут быть оппозиционные взгляды, неудобные государству, за это может наступить ответственность», — пригрозила педагог. Учительница считает, что отвечает не только за организацию процесса обучения, но и за развитие политических взглядов: «Я, как классный руководитель, отвечаю за твою политическую подкованность, твои политические взгляды, я отвечаю».

«Зачем это все? Против чего могут протестовать подростки?.. Ты видишь, как во Франции люди объединялись? В нашей стране это невозможно. Тебя не научил дух наш исторический?» — спрашивает женщина на аудиозаписи, вспоминая фразу Владимира Путина. При этом она заявила: «За отмену пенсионной реформы я бы пошла на баррикады, но за подростками я не пойду».





Затем собеседница попыталась манипулировать эмоционально. «Ты нас подвел. Ты променял нашу школьную семью, доверие мамы на то, чтобы там реализоваться как кто?.. Ты позаботился только о себе... — недовольна она — Ты меня подставляешь и всю школу». В беседе учитель пытается объяснить подростку, что участвовать в протесте ему следует после окончания школы, потому что тогда и педагогам, и родителям не придется иметь дело с правоохранительными органами.