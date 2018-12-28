«Тебя не научил дух наш исторический?»: в Москве школьник опубликовал беседу с учителем о политике

В московской школе №712 классный руководитель провела беседу со старшеклассником, который привлек к себе внимание участием в уличных протестах. 16-летний Федор Х. сообщил о произошедшем Daily Storm и опубликовал аудиозапись разговора с педагогом в Telegram-канале «Протестный МГУ». Женщина на аудио заявляет юноше, что «участвовать в конституционных правах — это иллюзия», что он «подставил меня и всю школу», «променял школьную семью» на соратников по протесту и приносит страдания своей матери. Также она предупреждает других учащихся, что о протестующих «поставят в известность соответствующие органы». После беседы подростка вызвали в полицию.
Корреспонденту Daily Storm старшеклассник рассказал, что 7 декабря побывал в Дорогомиловском суде, где рассматривалось дело «Нового величия». На следующий день, по его словам, классный руководитель Наталья Шевковская [учитель русского и литературы] настойчиво попыталась отговорить его от общения с активистами. Беседу с учителем на уроке и в учительской Федор записал на диктофон.
«Учительница заметила у меня зеленую ленту с надписью «#бессрочка», которую я сделал в память о зарождении бессрочного протеста. Учительница спросила меня: «Это что?» — рассказал школьник-оппозиционер.
«Общение с непонятными людьми, у которых могут быть оппозиционные взгляды, неудобные государству, за это может наступить ответственность», — пригрозила педагог. Учительница считает, что отвечает не только за организацию процесса обучения, но и за развитие политических взглядов: «Я, как классный руководитель, отвечаю за твою политическую подкованность, твои политические взгляды, я отвечаю».
«Зачем это все? Против чего могут протестовать подростки?.. Ты видишь, как во Франции люди объединялись? В нашей стране это невозможно. Тебя не научил дух наш исторический?» — спрашивает женщина на аудиозаписи, вспоминая фразу Владимира Путина. При этом она заявила: «За отмену пенсионной реформы я бы пошла на баррикады, но за подростками я не пойду».
Затем собеседница попыталась манипулировать эмоционально. «Ты нас подвел. Ты променял нашу школьную семью, доверие мамы на то, чтобы там реализоваться как кто?.. Ты позаботился только о себе... — недовольна она — Ты меня подставляешь и всю школу». В беседе учитель пытается объяснить подростку, что участвовать в протесте ему следует после окончания школы, потому что тогда и педагогам, и родителям не придется иметь дело с правоохранительными органами.
Педагог на аудио угрожает учащимся вниманием правоохранительных органов: «Я хочу предупредить вас всех, что ученики, которые записываются, замечены, общаются, прошу вас, хотя бы школу закончите. А мы поставим в известность соответствующие органы».
Для Федора беседа действительно окончилась вызовом в комиссию по делам несовершеннолетних. Матери школьника позвонили из полиции 20 декабря. При этом, по его словам, пригрозили, что если проигнорировать вызов, то поставят на учет. 24 декабря подросток с матерью поехали в полицию и там, по словам Федора, выяснилось, что школьное начальство написало в обращении, что он «снимает странные видеоролики» и является членом неформального политического общества «Бессрочка».
Старшеклассник после беседы и вызова в полицию задается вопросом, разрешается ли в России подросткам выражать свое мнение о политике: «У меня все таки остались вопросы после беседы. Что я нарушил? Разве 16-летний школьник не может интересоваться политической жизнью и иметь собственную позицию? И разве методы мирного бессрочного протеста являются экстремистскими?».
Daily Storm удалось связаться с классным руководителем подростка. Она рассказала, что «его основная задача — учиться». «А когда он пропускает уроки из-за неважно чего, в том числе это и политические взгляды его, то, наверное, это плохо и неправильно». «Мы по каждому ребенку, который не посещает занятия, пишем заявления, — говорит педагог, — Лично я ни в какую комиссию не писала, у меня есть вышестоящие начальники». Директор школы получила запрос Daily Storm и обещала ознакомиться с информацией.
Федор Х. рассказал протестует с осени 2017 года, когда посмотрел фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон»: «Посмотрел, приофигел от того, что там рассказывалось. Даже не мог поверить, что такое возможно». С тех пор он посещает митинги, суды, снимает видео с этих мероприятий.