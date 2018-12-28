Украина отменила запрет на въезд для российских мужчин

После окончания действия военного положения на Украине отменили запрет на въезд в страну российским мужчинам. Однако украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.





«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме», — цитирует Слободяна издание «Гордон».





По словам пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы, особое внимание ведомство уделяет гражданам из «70 стран из перечня миграционного риска», на первом месте в этом списке — Россия. «Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — рассказал он.