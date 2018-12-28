Украина отменила запрет на въезд для российских мужчин

После окончания действия военного положения на Украине отменили запрет на въезд в страну российским мужчинам. Однако украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме», — цитирует Слободяна издание «Гордон».
По словам пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы, особое внимание ведомство уделяет гражданам из «70 стран из перечня миграционного риска», на первом месте в этом списке — Россия. «Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — рассказал он.
Россиянам помимо загранпаспорта могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита на Украину, добавил Слободян. «Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита», — пояснил Слободян.
Украина ограничила на время военного положения въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Исключением было прибытие с какой-либо целью «гуманитарного характера», например на похороны. По информации Госпогранслужбы Украины, за время действия военного положения в страну не пустили около 1650 россиян.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ.
В связи с инцидентом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. 26 декабря Порошенко объявил об истечении срока действия военного положения.