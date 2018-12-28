В Каире взорвался туристический автобус, есть жертвы

В Каире в районе пирамид Гизы в туристическом автобусе произошел взрыв, в результате погибли два гражданина Вьетнама. Еще 12 человек получили ранения, сообщило Министерство внутренних дел Египта. Посольство России в Египте выясняет, могли ли быть в автобусе россияне, пишет ТАСС.





«В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.





На место выехала полиция, выясняются обстоятельства взрыва.





27 декабря в центре столицы Греции — Афинах сработало взрывное устройство, заложенное возле церкви Святого Дионисия в районе Колонаки. В результате взрыва ранения получил полицейский, попытавшийся обезвредить бомбу, и церковный сторож. Сторож обнаружил возле храма подозрительную коробку и вызвал полицию. Прибывший наряд перенес коробку с бомбой на несколько метров от церкви, где и произошел взрыв.