Володин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться в дела других стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении этого принципа. Ранее канцлер Германии и президент Франции потребовали от России освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе при незаконном пересечении границы РФ.
Володин обратил их внимание на то, что Меркель и Макрону «следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран». «В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это», – сказал он.
«Есть национальное законодательство РФ, идет следствие, решение должен вынести суд...Лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права», — заявил Володин.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от Москвы освободить «незаконно задержанных» украинских моряков. Российские пограничники задержали их 25 ноября в Керченском проливе при незаконном пересечении границы РФ. Политики также требуют от России обеспечить свободный проход через Керченский пролив.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Члены экипажей, 24 украинца, арестованы до 25 января. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России.
В связи с инцидентом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения на 30 дней. 26 декабря Порошенко объявил об истечении срока военного положения.