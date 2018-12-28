Володин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться в дела других стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении этого принципа. Ранее канцлер Германии и президент Франции потребовали от России освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе при незаконном пересечении границы РФ.





Володин обратил их внимание на то, что Меркель и Макрону «следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран». «В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это», – сказал он.