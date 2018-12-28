Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин встретит Новый год дома в окружении родных и близких. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков добавил, что «до последних минут года» у Путина запланированы рабочие встречи.





«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. Песков отметил, что среди рабочих встреч у Путина запланированы переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.





«Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия», — добавил он, цитата по «Российской газете».





Накануне на торжественном вечере в Большом театре, посвященном встрече Нового года, Владимир Путин рассказал, какие события считает самыми важными в уходящем году. Ими, по мнению главы государства, были открытие движения по Крымскому мосту и чемпионат мира по футболу.