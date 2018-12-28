Александр Кержаков обвинил жену в подготовке заказного убийства

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков написал заявление в полицию о подготовке женой Миланой Тюльпановой его заказного убийства. Уже несколько месяцев длится бракоразводный процесс супругов, они спорят, с кем останется сын Артемий.





«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — рассказал футболист «Фонтанке».





Ранее 28 декабря Милана Тюльпанова сообщила, что ее муж 26 декабря обратился в полицию. «26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала она в Instagram.