Александр Кержаков обвинил жену в подготовке заказного убийства

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков написал заявление в полицию о подготовке женой Миланой Тюльпановой его заказного убийства. Уже несколько месяцев длится бракоразводный процесс супругов, они спорят, с кем останется сын Артемий.
«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — рассказал футболист «Фонтанке».
Ранее 28 декабря Милана Тюльпанова сообщила, что ее муж 26 декабря обратился в полицию. «26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала она в Instagram.
В середине декабря Кержаков рассказал Daily Storm, что жена не дает ему видеться с сыном. По словам футболиста, Милана Тюльпанова страдает от наркотической зависимости, именно поэтому супруги расстались. Петроградский суд Санкт-Петербурга в декабре назначил обоим супругам наркологическую экспертизу.
Александр Кержаков завершил спортивную карьеру в 2017 году. Он выступал за футбольные клубы «Зенит», «Динамо», «Севилья» и «Цюрих».