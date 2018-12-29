Британский МИД опроверг сообщения о восстановлении числа российских дипломатов

Новой договоренности между Москвой и Лондоном о взаимном восстановлении численности персонала посольств не существует, заявили в МИД Великобритании. По словам представителя ведомства, позиция Лондона по российскому дипломатическому присутствию не изменилась, и штаты дипмиссий все еще комплектуются в соответствии с рамками, установленными после инцидента с отравлением в Солсбери. В российском посольстве в Великобритании пояснили, что некоторое количество виз было выдано будущим сотрудникам посольств обеих стран, что и дало повод послу Александру Яковенко ранее заявить о восстановлении численности дипмиссий.
«У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренности согласованы не были», — приводит слова британского чиновника ТАСС.
Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что изменений в позиции Лондона по российскому дипломатическому присутствию не произошло. По его словам, укомплектование штатов дипмиссий происходит в рамках ограничений, принятых после инцидента в Солсбери.
В российском посольстве в Великобритании пояснили, что Яковенко имел в виду выдачу новых виз будущим сотрудникам российской и британской дипмиссий. «Речь идет о том, что впервые с марта Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», — отметил пресс-секретарь посольства. Он также напомнил, что говорить о полном восстановлении численности дипмиссий рано.
Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Россия и Великобритания сумели договориться о постепенном восстановлении численности дипломатических представительств в столицах государств с января 2019 года. Дипломат отметил, что к работе могут вернуться не все сотрудники дипведомств, но «по меньшей мере половина» посольства будет восстановлена.
Дипломатические отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились после инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Лондон объявил, что в деле Скрипаля есть «русский след», после чего из страны были высланы 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля помимо Соединенного Королевства объявили еще 23 страны.
Британские власти считают, что экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте этого года отравили работники российских спецслужб. По версии следствия, совершившие покушение нанесли на ручку входной двери дома Скрипалей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое и привело к тяжелому отравлению пострадавших. Скотленд-Ярд считает, что акцию проводили «агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов по приказу Кремля. Британские правоохранители отмечали, что эти имена могут быть ненастоящими. Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает.