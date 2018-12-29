Британский МИД опроверг сообщения о восстановлении числа российских дипломатов

«У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренности согласованы не были», — приводит слова британского чиновника ТАСС.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что изменений в позиции Лондона по российскому дипломатическому присутствию не произошло. По его словам, укомплектование штатов дипмиссий происходит в рамках ограничений, принятых после инцидента в Солсбери.





В российском посольстве в Великобритании пояснили, что Яковенко имел в виду выдачу новых виз будущим сотрудникам российской и британской дипмиссий. «Речь идет о том, что впервые с марта Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», — отметил пресс-секретарь посольства. Он также напомнил, что говорить о полном восстановлении численности дипмиссий рано.