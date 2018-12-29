МЧС сообщило о прогрессе в поисках заваленных снегом людей в Хабаровском крае

«По состоянию на 16.00 (хбр) (09:00 мск) 29 декабря поисково-спасательные работы продолжаются. Ведутся поиски одного работника предприятия, который оказался под снегом в результате схода снежных масс в открытой штольне золотодобывающего предприятия поселка Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Его судьба пока остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что один из спасенных работников погиб на месте от полученных травм, второй скончался уже в госпитале. Все выжившие также госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.





Последнего пострадавшего сотрудники МЧС также смогли спасти из-под завала. «Последний человек извлечен из-под снега, состояние тяжелое, но он жив», — сообщил ТАСС представитель золотодобывающего предприятия «Многовершинное», работники которого попали под лавину.





На месте работали 55 человек личного состава и 6 единиц техники. В МЧС также отметили, что причиной лавины могли стать неблагоприятные погодные условия в Николаевском районе Хабаровского края: мощный снегопад, ветер скоростью до 22 метров в секунду и метель. В районе был объявлен режим ЧС.Местные жители засняли последствия бурана на видео, на котором видно, что первые этажи и двери подъездов домов завалены снегом.