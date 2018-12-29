МЧС сообщило о прогрессе в поисках заваленных снегом людей в Хабаровском крае

В открытую штольню золотодобывающего предприятия в Хабаровском крае утром 29 декабря сошла лавина, ставшая следствие мощного бурана и продолжительного снегопада в поселке Многовершинный. В результате инцидента погибли два человека, восемь пострадали, поиски еще одного человека продолжаются, сообщило региональное управление МЧС. Пострадавшие из-за сошедшего снега госпитализированы. Позднее представитель золотодобывающего предприятия заявил об успешном спасении последнего работника.
«По состоянию на 16.00 (хбр) (09:00 мск) 29 декабря поисково-спасательные работы продолжаются. Ведутся поиски одного работника предприятия, который оказался под снегом в результате схода снежных масс в открытой штольне золотодобывающего предприятия поселка Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Его судьба пока остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что один из спасенных работников погиб на месте от полученных травм, второй скончался уже в госпитале. Все выжившие также госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.
Последнего пострадавшего сотрудники МЧС также смогли спасти из-под завала. «Последний человек извлечен из-под снега, состояние тяжелое, но он жив», — сообщил ТАСС представитель золотодобывающего предприятия «Многовершинное», работники которого попали под лавину.
На месте работали 55 человек личного состава и 6 единиц техники. В МЧС также отметили, что причиной лавины могли стать неблагоприятные погодные условия в Николаевском районе Хабаровского края: мощный снегопад, ветер скоростью до 22 метров в секунду и метель. В районе был объявлен режим ЧС.Местные жители засняли последствия бурана на видео, на котором видно, что первые этажи и двери подъездов домов завалены снегом.
По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).