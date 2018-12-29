Глава комитета ГД по труду вступился за задержанных московских дворников

Свой запрос (есть у редакции Daily Storm) Нилов направил мэру Москвы Сергею Собянину, прокурору Москвы Владимиру Чурикову и главе Федеральной службы по занятости и труду Всеволоду Вуколову. «Прошу вас поручить разобраться в ситуации с нарушением трудового законодательства, возможным превышением должностных полномочий, а также невыплатой денежных средств за фактически выполненную работу», — обратился он к чиновникам, сославшись на заметку об инциденте с задержанием дворников.





Ранее в Daily Storm сообщалось о задержали около 20 дворников, которые требовали оплатить им переработки. По словам участницы проекта «Московский активист» Варвары Грязновой, 10 задержанных вечером 28 декабря еще оставались в отделах МВД по району Чертаново Центральное и по Нагорному району, причем как минимум одному из дворников полиция угрожала депортацией. Активистка отметила, что полицейские «оказывают психологическое давление, чтобы дворники согласились без премий работать и продолжать разгребать снег на улицах за ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО».





Сотрудники ГБУ «Жилищник Нагорного района» ранее рассказывали активистам, что их заставляют работать каждый день без выходных с 05:30 до 21:00, но платят только за 40 рабочих часов в неделю. Помимо этого, дворников обязывали работать на территории другого ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» без дополнительной оплаты.