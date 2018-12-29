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Глава комитета ГД по труду вступился за задержанных московских дворников
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Глава комитета ГД по труду вступился за задержанных московских дворников

Ранее активисты сообщили Daily Storm, что полиция угрожала депортацией требующим оплаты переработки дворникам

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов попросил власти Москвы и компетентные ведомства разобраться с задержанием дворников из ГБУ «Жилищник Нагорного района». Работники 28 декабря потребовали от работодателей оплатить им переработку и уборку территорий вне их рабочей зоны, после чего, по словам общественных активистов, их задержали сотрудники полиции, и угрожали некоторым из дворников депортацией.


Свой запрос (есть у редакции Daily Storm) Нилов направил мэру Москвы Сергею Собянину, прокурору Москвы Владимиру Чурикову и главе Федеральной службы по занятости и труду Всеволоду Вуколову. «Прошу вас поручить разобраться в ситуации с нарушением трудового законодательства, возможным превышением должностных полномочий, а также невыплатой денежных средств за фактически выполненную работу», — обратился он к чиновникам, сославшись на заметку об инциденте с задержанием дворников.


Ранее в Daily Storm сообщалось о задержали около 20 дворников, которые требовали оплатить им переработки. По словам участницы проекта «Московский активист» Варвары Грязновой, 10 задержанных вечером 28 декабря еще оставались в отделах МВД по району Чертаново Центральное и по Нагорному району, причем как минимум одному из дворников полиция угрожала депортацией. Активистка отметила, что полицейские «оказывают психологическое давление, чтобы дворники согласились без премий работать и продолжать разгребать снег на улицах за ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО».


Сотрудники ГБУ «Жилищник Нагорного района» ранее рассказывали активистам, что их заставляют работать каждый день без выходных с 05:30 до 21:00, но платят только за 40 рабочих часов в неделю. Помимо этого, дворников обязывали работать на территории другого ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» без дополнительной оплаты.


Полиция пригрозила депортацией московским дворникам, требовавшим оплаты за переработки

Дворники рассказывали, что их заставляют работать без выходных с 05:30 до 21:00, но платят только за 40 рабочих часов в неделю 28 декабря 2018