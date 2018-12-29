Депутат Госдумы уличил губернатора Иркутской области в браконьерстве

«Я вчера выложил видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко хладнокровно расстреливает в упор спящего беззащитного медведя... Оказалось, это далеко не единственный эпизод с участием высокопоставленного чиновника», — пишет Бурматов. Депутат отметил, что в записи можно найти «целый букет нарушений законодательства».





Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области. «Информации о возбужденных уголовных делах и по этим фактам нет. Никто не хочет связываться с VIP-браконьерами? Давайте поможем [МВД, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ] обратить внимание на эти факты и на то, что их коллеги в Иркутской области предпочитают их не замечать месяцами. А наш комитет подкрепит это обращение еще и депутатскими запросами», — заключает депутат.