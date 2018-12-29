Депутат Госдумы уличил губернатора Иркутской области в браконьерстве

Депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил запись в Instagram с видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко учит внука стрельбе, используя в качестве мишени запертого в клетке кабана. Депутат отметил, что ранее в Сети уже появлялось видео, на котором Левченко участвует в охоте на медведя, предположительно с нарушением законодательства РФ. По факту этого инцидента МВД возбудило уголовное дело и проводит проверку причастности губернатора Иркутской области к произошедшему.
«Я вчера выложил видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко хладнокровно расстреливает в упор спящего беззащитного медведя... Оказалось, это далеко не единственный эпизод с участием высокопоставленного чиновника», — пишет Бурматов. Депутат отметил, что в записи можно найти «целый букет нарушений законодательства».
Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области. «Информации о возбужденных уголовных делах и по этим фактам нет. Никто не хочет связываться с VIP-браконьерами? Давайте поможем [МВД, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ] обратить внимание на эти факты и на то, что их коллеги в Иркутской области предпочитают их не замечать месяцами. А наш комитет подкрепит это обращение еще и депутатскими запросами», — заключает депутат.
Позднее глава комитета по экологии и охране окружающей среды разместил запись, в которой поблагодарил МВД за оперативность. «Около часа назад в МВД объявили о начатой проверке по фактам расстрела спящего беспомощного медведя, устроенного губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Это очень хорошо», — заключил Бурматов.
Ранее на губернатора Иркутской области Сергея Левченко подавал жалобу в Генпрокуратуру председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в Госдуме Николай Николаев. Обратился в Генпрокуратуру Николаев после того, как увидел видео, на котором Левченко стреляет в медведя в берлоге. По мнению Николаева, действия Левченко не были достойны «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».
Видеозапись с охоты Левченко на медведя появилась в Сети 3 сентября 2018 года, события на ней происходили в ноябре 2016-го. Начальник управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич заявила, что нарушений закона при охоте не было. Она уточнила, что местные жители до проведения охоты жаловались на медведя-шатуна.