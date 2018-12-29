Тверской суд отказался взыскать с Путина миллион рублей по иску Удальцова

«Получил по почте бумагу из Тверского суда. Суд прислал отказ принять иск... мотивация следующая: к Путину нельзя подать иск, потому что он неприкосновенен согласно Конституции РФ. К главе правительства Медведеву — тоже [нельзя подать иск], поскольку его назначает лично президент и это будет вмешательством в деятельность неприкосновенного лица», — рассказал Удальцов корреспонденту Daily Storm.





Оппозиционер полагает, что ответ суда неудивителен, но логическое обоснование отказа «притянуто за уши». «По сути это издевательство — принимать законы такие позорные можно, а ответственности никакой. Они [президент и премьер-министр] за рамками Конституции, за рамками законодательства, очень удобно устроились...» — пояснил он свое отношение к ответу Тверского суда. По мнению Удальцова, у властей России налажен «защитный механизм от недовольства народа».





Политик собирается обжаловать определение суда как в Московском городском суде, так и в Конституционном суде России. Согласно закону, он может подать жалобу в Мосгорсуд в течение 10 рабочих дней.