Тверской суд отказался взыскать с Путина миллион рублей по иску Удальцова

Координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов получил отказ от Тверского суда Москвы принять иск политика к президенту РФ Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и Минфину РФ. Оппозиционер ранее подал иск с требованием взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда от повышения пенсионного возраста в размере одного миллиона рублей. Согласно документу, полученному Удальцовым, суд считает, что предъявить иск к президенту РФ нельзя, поскольку Конституция РФ закрепляет его неприкосновенность. По той же причине нельзя потребовать взыскания ущерба от главы правительства — его назначает лично президент.
«Получил по почте бумагу из Тверского суда. Суд прислал отказ принять иск... мотивация следующая: к Путину нельзя подать иск, потому что он неприкосновенен согласно Конституции РФ. К главе правительства Медведеву — тоже [нельзя подать иск], поскольку его назначает лично президент и это будет вмешательством в деятельность неприкосновенного лица», — рассказал Удальцов корреспонденту Daily Storm.
Оппозиционер полагает, что ответ суда неудивителен, но логическое обоснование отказа «притянуто за уши». «По сути это издевательство — принимать законы такие позорные можно, а ответственности никакой. Они [президент и премьер-министр] за рамками Конституции, за рамками законодательства, очень удобно устроились...» — пояснил он свое отношение к ответу Тверского суда. По мнению Удальцова, у властей России налажен «защитный механизм от недовольства народа».
Политик собирается обжаловать определение суда как в Московском городском суде, так и в Конституционном суде России. Согласно закону, он может подать жалобу в Мосгорсуд в течение 10 рабочих дней.
В конце ноября координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов подал иск о взыскании компенсации морального ущерба, причиненного ему повышением пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы. Сумму компенсации он назначил в один миллион рублей. Оппозиционер отметил в беседе с корреспондентом Daily Storm, что иск он подготовил совместно с практикующими юристами, поэтому, по его мнению, в нормальном правовом обществе ни у одного суда не должно было возникнуть претензий по существу.
3 октября президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов о пенсионной реформе, ранее принятых Госдумой и Советом Федерации. Инициатором повышения пенсионного возраста в стране выступило правительство — премьер Дмитрий Медведев в начале лета внес в парламент соответствующий законопроект. Закон предусматривает поэтапное увеличение с 1 января 2019 года пенсионного возраста до 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно). Объявление о готовящихся изменениях вызвало резко негативную реакцию со стороны общества и оппозиционных политиков.