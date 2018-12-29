Россия запретила ввоз с Украины более 50 категорий товаров

Россия 29 декабря запретила ввоз ряда товаров с Украины. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эмбарго распространяется на многие продукты питания, а также непродовольственные и промышленные товары. Запрещены поставки как с самой Украины, так и товары, прошедшие транзитом через украинскую территорию. Постановление и полный список запрещенных товаров размещены на сайте правительства.
Под запрет попали следующие пищевые товары: пшеница и хлебобулочные изделия, готовая и консервированная рыба, икра осетровых и ее заменители, шоколад и другие содержащие какао продукты, кондитерские изделия из сахара без какао, пиво, вино и виноградное сусло, подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло, консервированные и свежие овощи и фрукты, орехи и фруктовые соки, джемы, фруктовое желе, мармелады и пюре, этиловый неденатурированный спирт, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки.
Помимо этого, запрещен ввоз с Украины различного сельскохозяйственного оборудования и сырья, включая тракторы и прицепы, газовые турбины, электрогенераторы и трансформаторные установки. Наконец, запрету подвергся ввоз средств бытовой химии и гигиены, включая подгузники, моющие вещества и женские прокладки.
Пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что за 2018 год товаров, попавших в санкционный список, в Россию ввезли на 510 миллионов долларов. Эта сумма составляет более 10% от общего импорта Украины в РФ (4912,1 миллионов долларов) за 2017 год.
Премьер-министр отметил, что санкционные меры являются ответом на аналогичные ограничения со стороны Украины. В сообщении пресс-службы кабинета министров говорится, что «Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров».
В октябре 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Глава государства поручил правительству составить списки украинских граждан и компаний, в отношении которых будут применяться российские экономические ограничения.
1 ноября 2018 года Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства. Из документа следует, что в отношении украинских физических и юридических лиц вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала. Позднее список был расширен еще на 7 компаний и 245 граждан Украины.