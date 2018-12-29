Националиста Марцинкевича повторно приговорили к 10 годам тюрьмы

«Приговором суда Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы Бабушкинского суда.





Марцинкевич, а также еще несколько членов «Реструкта» в июле 2017 года были осуждены за насилие в отношении лиц, которые, по их словам, торговали наркотиками. К самому Тесаку были выдвинуты также отдельные обвинения по статье «Возбуждение национальной ненависти либо вражды» из-за его книги «Реструкт», которая была признана экстремистской в 2014 году.





В вердикте указывалось, что группа Марцинкевича нападала на торговцев спайсами в 2013-2014 годах. Члены «Реструкта» тогда использовали электрошокеры, газовые баллончики, а также металлические прутья. Марцинкевич и его подельники избивали и унижали своих жертв. Следствие установило, что банда ответственна, как минимум, за нападения на восьмерых человек, один из которых позднее скончался от полученных ранений.





В мае 2018 года приговор Марцинкевичу и его сообщникам был отменен решением Мосгорсуда, дело отправили на повторное рассмотрение.





﻿Марцинкевич является одним из самых известных российских националистов. Его привлекали к уголовной ответственности по 282-й статье УК РФ «Разжигание ненависти либо вражды по признакам национальности или религиозной принадлежности» три раза: в 2007, в 2010 и в 2013 годах. Кроме того, Тесак организовал два скандальных проекта: «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами, а также «Оккупай-наркофиляй» против продавцов наркотиков.