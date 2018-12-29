Дмитрий Гудков сообщил об административном деле за митинг в Коломне

Лидер партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков сообщил, что против него и его отца Геннадия Гудкова может быть заведено второе административное дело за организацию несанкционированного митинга у здания Коломенского городского суда. По его словам, Гудкову-старшему пришла СМС с неизвестного номера, которая предписывала тому появиться в отделении полиции, чтобы объяснить «организацию несанкционированного митинга». Политик уверен, что таким образом против него и его отца пытаются возбудить еще одно административное дело, чтобы позже возбудить уже уголовное дело по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
«Только что отец включил телефон (у меня отключен), и ему с неизвестного номера пришла такая смс: «Гудков Геннадий Владимирович, сообщаю, что Вам надлежит явиться 29.12.2018 года в 14 час. 30 мин. в Центральный отдел полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу, расположенному по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 228, 1 этаж, кабинет 105, для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении, по факту организации 13.12.2018 года несанкционированного митинга возле здания Коломенского городского суда», — рассказал Гудков в Facebook.
Политик пояснил, что 13 декабря в Коломне их привлекали к административной ответственности за съемки ролика о свалке в деревне Непецино. «К суду нас пришла поддержать сотня человек — и теперь полиция объявляет это еще одним «несанкционированным митингом». При этом нами организованным. Без плакатов, без лозунгов — вот такой «митинг», — подчеркнул он.
По мнению Гудкова, происходящее является попыткой «мусорной мафии» создать достаточно административных дел против него и его отца, чтобы при повторном привлечении за несанкционированную организацию митинга было возможно возбудить уголовное дело. «Третий «митинг» станет уголовным делом по статье 212.1, «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». До пяти лет тюрьмы... А если не мне — то отцу. Заложников власть брать любит и умеет», — заключил политик.
Гудков заявил, что подобные действия его не остановят: «Заниматься в России политикой – это постоянно рисковать свободой и жизнью». Он рассказал, что настоящий митинг «с плакатами и лозунгами» планируется на начало весны 2019 года. «Настоящий большой митинг мы планируем начало весны, когда Чемезов с Ротенбергом, Чайкой и Воробьевым хотят запустить гигантскую свалку под Коломной, в Мячкове, и мусоросжигательный завод в Свистягине... По сути это открытое заявление мафии: мы будем убивать людей отравленным воздухом и ядовитой водой — и не смейте противостоять», — написал лидер «Гражданской инициативы».
Ранее лидера партии «Гражданская инициатива», экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова обвинили в организации несанкционированного митинга против строительства мусорной свалки в подмосковной Коломне. Дело было рассмотрено 13 декабря, политику присудили штраф в 20 тысяч рублей.
Ситуация с мусорными полигонами Подмосковья спровоцировала экологический кризис регионального масштаба весной 2018 года. В марте на свалке «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс ядовитых газов. В результате несколько учащихся местной школы пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы.
Происшествие стало поводом для проведения нескольких протестных акций как в самом Волоколамске, так и в некоторых других подмосковных городах. Главными требованиями митингующих были решение проблемы огромных мусорных полигонов в Московской области и отставка руководства местных администраций.