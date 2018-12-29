Дмитрий Гудков сообщил об административном деле за митинг в Коломне

«Только что отец включил телефон (у меня отключен), и ему с неизвестного номера пришла такая смс: «Гудков Геннадий Владимирович, сообщаю, что Вам надлежит явиться 29.12.2018 года в 14 час. 30 мин. в Центральный отдел полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу, расположенному по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 228, 1 этаж, кабинет 105, для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении, по факту организации 13.12.2018 года несанкционированного митинга возле здания Коломенского городского суда», — рассказал Гудков в Facebook.





Политик пояснил, что 13 декабря в Коломне их привлекали к административной ответственности за съемки ролика о свалке в деревне Непецино. «К суду нас пришла поддержать сотня человек — и теперь полиция объявляет это еще одним «несанкционированным митингом». При этом нами организованным. Без плакатов, без лозунгов — вот такой «митинг», — подчеркнул он.