Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади

«Ночная хоккейная лига» существует с декабря 2011 года. Организация создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов хоккея. НХЛ, разделяющая громкую аббревиатуру с американской «Национальной хоккейной лигой», ставит своей целью привлечение взрослых людей к любительскому спорту. Сейчас в организации существует несколько дивизионов в возрастах от 18+ до 45+, а в матчах участвуют и мужчины, и женщины.





Ранее 29 декабря президенты России и Белоруссии провели очередные переговоры по дальнейшему развитию отношений между странами. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что от встречи не стоит ожидать «прорывных результатов» и подчеркнул, что речи об объединении Белоруссии и России в одно государство не идет — страны взаимодействуют исключительно в рамках своего союзного договора.