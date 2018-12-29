Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ), который происходит на Красной площади. Глава государства уже забил свою первую шайбу. Помимо российского лидера, в матче участвуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Путин приглашал сыграть и президента Белоруссии Александра Лукашенко, но тот отказался от участия в сегодняшнем матче и сказал, что в канун Нового года у него множество дел на родине.
«Скоро праздник. Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами. Лишний раз даётся возможность нам вспомнить о том, что они сделали для развития хоккея, для вообще российского спорта, поблагодарить их этой игрой за их вклад в развитие российского спорта. Ну и самим отдохнуть, доставить себе удовольствие в преддверии Нового года. Мне кажется, это оправданно», — рассказал Путин телеканалу «Россия 24».
Он пояснил, что с главой Белоруссии они договорились сыграть в хоккей в другой раз, когда график Лукашенко будет не так сильно загружен. «Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Понять его можно. Перед Новым годом их всегда очень много... Мы с ним договорились, что увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — уточнил глава Кремля, добавив, что катание на лыжах входит и в его планы на новогодние каникулы.
«Ночная хоккейная лига» существует с декабря 2011 года. Организация создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов хоккея. НХЛ, разделяющая громкую аббревиатуру с американской «Национальной хоккейной лигой», ставит своей целью привлечение взрослых людей к любительскому спорту. Сейчас в организации существует несколько дивизионов в возрастах от 18+ до 45+, а в матчах участвуют и мужчины, и женщины.
Ранее 29 декабря президенты России и Белоруссии провели очередные переговоры по дальнейшему развитию отношений между странами. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что от встречи не стоит ожидать «прорывных результатов» и подчеркнул, что речи об объединении Белоруссии и России в одно государство не идет — страны взаимодействуют исключительно в рамках своего союзного договора.