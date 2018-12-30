В Улан-Удэ разбился частный вертолет Robinson — видео

По его словам, вертолет производства компании Robinson потерпел крушение сразу после взлета с частной вертолетной площадки в пригороде. Собеседник агентства также добавил, что машина сначала зависла в воздухе, а потом упала на территорию базы отдыха, задела деревья и загорелась.





В главном управлении МЧС по Бурятии информацию о крушении вертолета подтвердили. «Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло», — сообщил агентству представитель ведомства.





Вертолет был частным и принадлежал принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра «Пиплс парк» Сергею Рогову, который в момент крушения находился на борту. «Есть такая информация, что вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову. Он находился на борту. По остальным погибшим информация уточняется», — отметил источник ТАСС.





На данный момент пожар на месте катастрофы ликвидирован. Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа регионального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.