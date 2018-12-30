Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории политики США

Расследование о якобы имевшем месте сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией сфальсифицировано во время президентства Барака Обамы с цель помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы в 2016 году. Об этом написал в своем Twitter глава Белого дома. По его словам, этот обман разоблачен и факты уже известны.
«Теперь оказывается, что это правда, что министерство юстиции и ФБР во время президентства Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари [Клинтон], чтобы завалить Трампа, и теперь это выглядит коррумпированным и незаконным способом. Факты уже известны. Целый обман разоблачен», — написал Трамп.
Фальсификацию дела по «российскому сговору» действующий президент США назвал «величайшим обманом» в истории американской политики. «Абсолютно ничего [по русскому сговору]. Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики. Единственный русский сговор был с Хиллари и демократами», — добавил он.
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие обвинения «абсолютно голословными».