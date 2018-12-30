close
St
Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории политики США
Новости

Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории политики США

Американский президент заявил, что дело о «сговоре с Россией» было сфальсифицировано демократами для «завала Трампа» на выборах

Расследование о якобы имевшем месте сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией сфальсифицировано во время президентства Барака Обамы с цель помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы в 2016 году. Об этом написал в своем Twitter глава Белого дома. По его словам, этот обман разоблачен и факты уже известны.


«Теперь оказывается, что это правда, что министерство юстиции и ФБР во время президентства Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари [Клинтон], чтобы завалить Трампа, и теперь это выглядит коррумпированным и незаконным способом. Факты уже известны. Целый обман разоблачен», — написал Трамп. 



Фальсификацию дела по «российскому сговору» действующий президент США назвал «величайшим обманом» в истории американской политики. «Абсолютно ничего [по русскому сговору]. Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики. Единственный русский сговор был с Хиллари и демократами», — добавил он.



Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие обвинения «абсолютно голословными». 


Российских «интернет-троллей» заподозрили в дискредитации расследования Мюллера

Их самым мощным оружием эксперты назвали пост в Instagram, где Мюллера обвиняют в работе с «радикальными исламскими группами» 18 декабря 2018