Трамп назвал «российский сговор» величайшим обманом в истории политики США

Расследование о якобы имевшем месте сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией сфальсифицировано во время президентства Барака Обамы с цель помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы в 2016 году. Об этом написал в своем Twitter глава Белого дома. По его словам, этот обман разоблачен и факты уже известны.





«Теперь оказывается, что это правда, что министерство юстиции и ФБР во время президентства Обамы сфальсифицировали расследование для Хиллари [Клинтон], чтобы завалить Трампа, и теперь это выглядит коррумпированным и незаконным способом. Факты уже известны. Целый обман разоблачен», — написал Трамп.