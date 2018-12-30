Le Monde извинилась за коллаж с Макроном, где он оказался похож на Гитлера

Газета Le Monde извинилась перед читателями за публикацию на обложке своего еженедельного журнала черно-белой фотографии президента страны Эмманюэля Макрона, в которой они усмотрели сходство французского лидера с Адольфом Гитлером. Обращение с извинениями опубликовал глава редакции издания Люк Броннер. По его словам, в прошлом обложка журнала уже несколько раз оформлялась в подобном стиле.
«Обложка журнала от 29 декабря вызвала критическую реакцию некоторых наших читателей, — написал Люк Броннер. — Мы приносим извинения тем, кого шокировало ее графическое оформление, которое не соответствует получаемым редакцией упрекам».
Используемые в коллаже графические элементы относятся к дизайну русских конструктивистов начала XX века, которые вдохновили художников журнала, уточнил глава редакции. Также он напомнил, что ранее художник Линкольн Анью сделал для издания много графических сюжетов в подобном стиле.
Критические отзывы читателей журнала стали распространяться в социальных сетях днем 29 декабря. Некоторые из постов сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый фотоснимок Адольфа Гитлера, стоящего на фоне красно-белого флага Третьего рейха с черной свастикой, на другом — обложка журнала с президентом Франции. На ней черно-белая фотография Эмманюэля Макрона размещена поверх красно-белого фона, а прямо за ним расположена готическая литера М черного цвета, обозначающая название журнала.
Одним из самых популярных постов на эту тему стал отзыв спикера Национального собрания Ришара Феррана в Twitter. Его запись собрала свыше 1,6 тысячи лайков и около 900 комментариев, ею поделились более 880 человек. «Ждем понимания того, к каким графическим и иконографическим образам нас отсылает журнал Le Monde. Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл», — написал парламентарий.
Конструктивизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920-х — первой половине 1930-х годов в СССР. В некоторых случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших развитие нового видения. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.