Le Monde извинилась за коллаж с Макроном, где он оказался похож на Гитлера

Используемые в коллаже графические элементы относятся к дизайну русских конструктивистов начала XX века, которые вдохновили художников журнала, уточнил глава редакции. Также он напомнил, что ранее художник Линкольн Анью сделал для издания много графических сюжетов в подобном стиле.





Критические отзывы читателей журнала стали распространяться в социальных сетях днем 29 декабря. Некоторые из постов сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый фотоснимок Адольфа Гитлера, стоящего на фоне красно-белого флага Третьего рейха с черной свастикой, на другом — обложка журнала с президентом Франции. На ней черно-белая фотография Эмманюэля Макрона размещена поверх красно-белого фона, а прямо за ним расположена готическая литера М черного цвета, обозначающая название журнала.





Одним из самых популярных постов на эту тему стал отзыв спикера Национального собрания Ришара Феррана в Twitter. Его запись собрала свыше 1,6 тысячи лайков и около 900 комментариев, ею поделились более 880 человек. «Ждем понимания того, к каким графическим и иконографическим образам нас отсылает журнал Le Monde. Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл», — написал парламентарий.