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Le Monde извинилась за коллаж с Макроном, где он оказался похож на Гитлера
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Le Monde извинилась за коллаж с Макроном, где он оказался похож на Гитлера

Принося извинения читателям, глава редакции отметил, что художников журнала вдохновило творчество русских конструктивистов

Газета Le Monde извинилась перед читателями за публикацию на обложке своего еженедельного журнала черно-белой фотографии президента страны Эмманюэля Макрона, в которой они усмотрели сходство французского лидера с Адольфом Гитлером. Обращение с извинениями опубликовал глава редакции издания Люк Броннер. По его словам, в прошлом обложка журнала уже несколько раз оформлялась в подобном стиле.


«Обложка журнала от 29 декабря вызвала критическую реакцию некоторых наших читателей, — написал Люк Броннер. — Мы приносим извинения тем, кого шокировало ее графическое оформление, которое не соответствует получаемым редакцией упрекам».



Используемые в коллаже графические элементы относятся к дизайну русских конструктивистов начала XX века, которые вдохновили художников журнала, уточнил глава редакции. Также он напомнил, что ранее художник Линкольн Анью сделал для издания много графических сюжетов в подобном стиле.


Критические отзывы читателей журнала стали распространяться в социальных сетях днем 29 декабря. Некоторые из постов сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый фотоснимок Адольфа Гитлера, стоящего на фоне красно-белого флага Третьего рейха с черной свастикой, на другом — обложка журнала с президентом Франции. На ней черно-белая фотография Эмманюэля Макрона размещена поверх красно-белого фона, а прямо за ним расположена готическая литера М черного цвета, обозначающая название журнала. 


Одним из самых популярных постов на эту тему стал отзыв спикера Национального собрания Ришара Феррана в Twitter. Его запись собрала свыше 1,6 тысячи лайков и около 900 комментариев, ею поделились более 880 человек. «Ждем понимания того, к каким графическим и иконографическим образам нас отсылает журнал Le Monde. Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл», — написал парламентарий.



Конструктивизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920-х — первой половине 1930-х годов в СССР. В некоторых случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших развитие нового видения. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.


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