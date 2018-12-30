Полиция задержала подозреваемого в исчезновении девушки — клиентки BlaBlaCar

Задержан попутчик 29-летней москвички Ирины Ахматовой, выехавшей на своем автомобиле Audi из Москвы в Тулу. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению девушки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, подозреваемый будет доставлен в следственный отдел в ближайшее время.
«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно, причастный к безвестному исчезновению женщины, — рассказала ТАСС Иванова. — Мероприятия по установлению ее местонахождения продолжаются».
Пропавшая женщина — директор двух московских ресторанов Burger King 29-летняя Ирина Ахматова, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. По версии следствия, 23 декабря девушка выехала из центра Москвы в Тулу. На юге столицы она подобрала попутчика, которого она нашла через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона оборвался в районе Подольска. 27 декабря в полицию поступило сообщении о ее исчезновении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что похититель потребовал выкуп с мужа пропавшей девушки. О вымогательстве сообщила газета «Московский комсомолец». В разговоре с телеканалом «360» муж опроверг эти слухи. По его словам, к нему никто не обращался с предложением о выкупе его жены. Автомобиль супруги действительно нашли, подтвердил он изданию. Машина была вскрыта, однако в ней Ахматовой не оказалось. Регистрационные номерные знаки были найдены в багажнике, уточнил он.
BlaBlaCar — крупнейшее сообщество, объединяющее водителей и пассажиров. Сегодня на сайте зарегистрировано более 50 миллионов пользователей из 22 стран мира, а 10 миллионов человек ежеквартально совершают поездки благодаря BlaBlaCar. Сервис создал французский студент Фредерик Маззелла в 2006 году. В России сервис работает с 2014 года.