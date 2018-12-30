Полиция задержала подозреваемого в исчезновении девушки — клиентки BlaBlaCar

Задержан попутчик 29-летней москвички Ирины Ахматовой, выехавшей на своем автомобиле Audi из Москвы в Тулу. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению девушки, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, подозреваемый будет доставлен в следственный отдел в ближайшее время.





«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно, причастный к безвестному исчезновению женщины, — рассказала ТАСС Иванова. — Мероприятия по установлению ее местонахождения продолжаются».





Пропавшая женщина — директор двух московских ресторанов Burger King 29-летняя Ирина Ахматова, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. По версии следствия, 23 декабря девушка выехала из центра Москвы в Тулу. На юге столицы она подобрала попутчика, которого она нашла через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона оборвался в районе Подольска. 27 декабря в полицию поступило сообщении о ее исчезновении.