Путин направил новогодние поздравления лидерам 40 стран

Президент России Владимир Путин направил поздравительные сообщения в адрес лидеров стран и руководителей международных организаций в связи с Рождеством и наступающим Новым годом. В послании президенту США Дональду Трампу он напомнил про открытость к диалогу, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и королеве Елизавете II пожелал крепкого здоровья и успехов. В поздравлениях немецкому канцлеру Ангеле Меркель и федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы. Поздравления опубликованы на официальном сайте Кремля.





В поздравительном послании президенту США Дональду Трампу Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения — важнейший фактор в обеспечении международной безопасности, и Россия открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня».





Британскому премьер-министру Терезе Мэй и королеве Елизавете II, а также членам их семей, российский президент пожелал «крепкого здоровья, счастья и успехов», а народу Великобритании — благополучия и процветания.





Надежду на продолжение совместной работы для успешной реализации крупных совместных проектов в экономике, культуре, науке и образования Владимир Путин выразил в поздравлениях немецкому канцлеру Ангеле Меркель и федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. При этом президент России подчеркнул, что российско-германское взаимодействие имеет большое значение не только для народов двух стран, но и для всей Европы.





Поздравляя Александра Лукашенко, Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, в том числе по укреплению Союзного государства. Российский лидер также выразил убежденность, что укрепление стратегического партнерства между странами отвечает интересам народов двух стран.





В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Владимир Путин подчеркнул развитие содержательного политического диалога между странами, рост товарооборота и успешный старт годов межрегионального сотрудничества. Президент особо отметил «хорошую отдачу» от координации усилий Москвы и Пекина в решении региональных и глобальных проблем. В конце поздравления российский лидер пожелал главе Китая крепкого здоровья, счастья и успехов, а китайском народу — благополучия и процветания.





Президент России также направил поздравительные послания руководителям международных организаций, в частности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, членам Международного олимпийского комитета и ряду международных спортивных федераций.





Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Герхарда Шредера и других.





Поздравления российского президента направлены в 40 стран за исключением президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Саломе Зурабишвили, с которыми Путин ни разу не встретился в уходящем 2018 году. Также среди адресатов поздравительных телеграмм отсутствуют лидеры Польши, прибалтийских стран и КНДР.