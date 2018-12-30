Появились новые кадры испытаний гиперзвукового комплекса «Авангард»

Министерство обороны России опубликовало новое видео испытаний ракеты с гиперзвуковым комплексом «Авангард». На кадрах представлена работа расчета из пункта, осуществившего запуск, а также выход баллистической ракеты из подземной пусковой установки. За испытаниями наблюдал президент РФ Владимир Путин, который лично отдал команду приступить к испытаниям комплекса.
В ходе испытательного запуска были успешно подтверждены тактико-технические данные гиперзвукового комплекса. Планирующий боевой блок успешно поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщает телеканал «Звезда».
Комментируя испытания новейшей ракетной системы, Владимир Путин отметил, что запуск стал «отличным подарком стране к Новому году», и у России появился новый вид стратегического оружия, которое поступит на вооружение в 2019 году. Первый полк, оснащенный гиперзвуковым комплексом «Авангард», будет развернут в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), подчеркнул глава государства.
Новый российский ракетный подвижной комплекс «Авангард» (РС-26) является развитием проекта «Ярс» (РС-24). 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что ракеты системы «Авангард» уже запущены в серийное производство.
«Авангард» имеет гиперзвуковой планирующий крылатый блок, который способен преодолевать любые существующие на данный момент системы противоракетной обороны (ПРО). Его скорость — около 20 махов. Максимальная дальность полета — 12 тысяч километров. На ракету может быть установлено до шести боевых блоков.
США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) именно из-за «Авангарда», который может поражать цели на расстоянии двух-шести тысяч километров от точки запуска.