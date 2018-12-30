Появились новые кадры испытаний гиперзвукового комплекса «Авангард»

Министерство обороны России опубликовало новое видео испытаний ракеты с гиперзвуковым комплексом «Авангард». На кадрах представлена работа расчета из пункта, осуществившего запуск, а также выход баллистической ракеты из подземной пусковой установки. За испытаниями наблюдал президент РФ Владимир Путин, который лично отдал команду приступить к испытаниям комплекса.





В ходе испытательного запуска были успешно подтверждены тактико-технические данные гиперзвукового комплекса. Планирующий боевой блок успешно поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщает телеканал «Звезда».