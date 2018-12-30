Кадыров опубликовал видео посадки российских детей на борт самолета в Багдаде

Специальный рейс вылетел из международного аэропорта Багдада и взял курс на Москву. На борту самолета находятся 30 детей из Чечни, Пензы, Москвы и Дагестана, которые возвращаются в Россию после того, как примкнувшие к террористическим организациям отцы вывезли их в Сирию и Ирак. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту 30 детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — написал он.
Работа по возвращению российских детей на родину, которая ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту, будет продолжена. «Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме», — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что 30 декабря из Ирака в Россию доставят 30 детей, возвращение на родину которых стало результатом «титанической работы», проводимой по поручению российского президента. Кадыров также поблагодарил за содействие в эвакуации детей министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
Чеченские власти с 2017 года проводят работу по возвращению на родину женщин и детей, мужья и отцы которых, примкнув к террористическим организациям, вывезли их на территории Сирии и Ирака. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, российский сенатор Зияд Сабсаби. Благодаря их усилиям в Россию уже смогли вернуться более 100 человек, еще около двух тысяч ожидают такой возможности.