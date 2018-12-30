Кадыров опубликовал видео посадки российских детей на борт самолета в Багдаде

Специальный рейс вылетел из международного аэропорта Багдада и взял курс на Москву. На борту самолета находятся 30 детей из Чечни, Пензы, Москвы и Дагестана, которые возвращаются в Россию после того, как примкнувшие к террористическим организациям отцы вывезли их в Сирию и Ирак. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.





«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту 30 детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — написал он.