Лавров назвал тяжелым для России 2018 год

Россию рассматривают в качестве некоего конкурента за доминирующие позиции в мировой политике и поэтому на нее постоянно оказывают давление. Увидеть это можно на примере действий Вашингтона, где открыто говорят, что нужно сдерживать Москву, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Москва. Кремль. Путин», текстовая версия которого опубликована на сайте МИД. По его словам, руководители европейских стран не готовы к самостоятельности и следуют за США даже в тех случаях, когда это противоречит интересам их государств.
«Нет необходимости упоминать о том, что [2018] год был тяжелым. Как и тот факт, что Россия находится под постоянным прессингом со стороны тех, кто рассматривает ее в качестве некоего конкурента за какие-то доминирующие позиции в мировой политике», — сказал Лавров.
Отвечая на вопрос ведущего о том, что для главы МИД является главным итогом уходящего года министр сказал, что об этом должен судить российский народ и руководство страны. При этом он затруднился назвать что-то конкретное и отказался оценить работу возглавляемого им внешнеполитического ведомства.
«Мы старались сделать все, что необходимо для выполнения поручений президента России Владимира Путина, для реализации заданного им внешнеполитического курса. Не мне судить, насколько это получалось», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД выразил сожаление о несамостоятельности европейских коллег, политика которых зависит от принимаемых в Вашингтоне решений. В качестве примера министр привел голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Наибольшие опасения относительно одностороннего выхода США из договора выражали политики Европы.
«Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет», — посетовал он и добавил, что объяснить такое голосование европейцев можно только «ложно понятой солидарностью».
5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон выйдет из ДРСМД и у него появится запрещенное договором оружие, то Москва начнет производить такое же. США и Россия участвуют в ДРСМД с 1987 года, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях и заявления о планах выхода из него. Согласно договору, страны не имеют права производить, тестировать и размещать баллистические и крылатые ракеты средней дальности (1-5,5 тысячи километров) и малой дальности (500-1000 километров).
Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении соглашения в июле 2014 года. Затем американская сторона неоднократно повторяла это утверждение. В свою очередь Россия выражает категорическое несогласие с претензиями и выдвигает Соединенным Штатам встречные обвинения в нарушении договора.