Лавров назвал тяжелым для России 2018 год

Россию рассматривают в качестве некоего конкурента за доминирующие позиции в мировой политике и поэтому на нее постоянно оказывают давление. Увидеть это можно на примере действий Вашингтона, где открыто говорят, что нужно сдерживать Москву, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Москва. Кремль. Путин», текстовая версия которого опубликована на сайте МИД. По его словам, руководители европейских стран не готовы к самостоятельности и следуют за США даже в тех случаях, когда это противоречит интересам их государств.





«Нет необходимости упоминать о том, что [2018] год был тяжелым. Как и тот факт, что Россия находится под постоянным прессингом со стороны тех, кто рассматривает ее в качестве некоего конкурента за какие-то доминирующие позиции в мировой политике», — сказал Лавров.





Отвечая на вопрос ведущего о том, что для главы МИД является главным итогом уходящего года министр сказал, что об этом должен судить российский народ и руководство страны. При этом он затруднился назвать что-то конкретное и отказался оценить работу возглавляемого им внешнеполитического ведомства.





«Мы старались сделать все, что необходимо для выполнения поручений президента России Владимира Путина, для реализации заданного им внешнеполитического курса. Не мне судить, насколько это получалось», — подчеркнул Лавров.





Глава МИД выразил сожаление о несамостоятельности европейских коллег, политика которых зависит от принимаемых в Вашингтоне решений. В качестве примера министр привел голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Наибольшие опасения относительно одностороннего выхода США из договора выражали политики Европы.





«Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет», — посетовал он и добавил, что объяснить такое голосование европейцев можно только «ложно понятой солидарностью».