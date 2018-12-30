Медведев провел кадровые перестановки в правительстве

Своими распоряжениями премьер-министр Дмитрий Медведев назначил новых заместителей главам Минстроя, Минэкономразвития, Ространснадзора, Росавтодора и Россвязи. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства.





Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Максим Егоров. Он сменил на этом посту Андрея Чибиса, который 29 ноября был назначен ответственным за цифровое развитие в ведомстве. Ранее Егоров занимал должность советника главы Минстроя. В круг его ответственности будет входить жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с твердыми коммунальными отходами, снос аварийного жилья, капитальный ремонт и похоронное дело, сообщает агентство РБК.





Бывшая подчиненная Алексея Улюкаева, экс-руководитель департамента Минэкономразвития Оксана Тарасенко назначена на должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации. В ведомстве она работает с 2015 года, куда перешла из Росимущества. Свою карьеру в министерстве она начинала с должности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.





Заместителем главы Ространснадзора назначен Андрей Шнырев. Ранее он занимал пост заместителя руководителя департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.





Сергей Чебаков назначен заместителем министра руководителя Федерального агентства связи (Россвязь). Ранее он занимал пост начальника управления административного обеспечения и имущественных отношений Россвязи.





Заместителем главы Росавтодора назначен Евгений Туриев. До этого назначения он занимал пост начальника управления и эксплуатации автомобильных дорог этого же федерального агентства.