В Санкт-Петербурге водитель сбил на тротуаре шестерых пешеходов

В центре Санкт-Петербурга возле Аничкова моста столкнулись два автомобиля — Subaru Forester и Mercedes. В результате удара последний вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. По предварительным данным, трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, среди них ребенок школьного возраста, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».
Столкновение автомобилей на Невском проспекте произошло около 17:30, рассказали корреспонденту газеты очевидцы. По их словам, Subaru Forester ударил Mercedes, который вылетел на тротуар. Находившиеся там пешеходы не успели отреагировать.
На странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» свидетели происшествия написали, что люди пострадали серьезно. У некоторых переломы, открытые раны. На место аварии приехало много машин скорой помощи и реанимационный автомобиль.
По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. Троих пешеходов, в том числе школьника, в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. Получившему тяжелые травмы ребенку на вид около 11-13 лет, отметили в управлении.
Личности пострадавших устанавливаются. На месте ДТП работают инспекторы ДПС и скорая помощь, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Ранее глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников заявил, что существующие штрафные санкции за превышение скорости на 20-40 километров в час не дисциплинируют российских автолюбителей. В настоящее время лихачи наказываются на 500 рублей и в течение льготного периода могут уплатить штраф с 50-процентной скидкой. По его словам, на сегодняшний день в стране совершается много ДТП из-за превышения скорости, что приводит к тяжелым травмам и смертельным исходам как среди водителей, так и пешеходов.
Напомним, Министерство внутренних дел и Минтранс до 1 марта 2019 года должны внести свои предложения в кабмин по введению штрафов за превышение скорости на 10–20 километров в час (в настоящее время в России такое превышение скоростного режима считается допустимым). В правительстве рассчитывают, что новые штрафные санкции помогут собирать в казну дополнительно порядка 50 миллионов рублей в год.
В начале декабря введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час поддержал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. По его словам, не облагаемый штрафом порог — это «нонсенс».