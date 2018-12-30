В Санкт-Петербурге водитель сбил на тротуаре шестерых пешеходов

Ранее глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников заявил, что существующие штрафные санкции за превышение скорости на 20-40 километров в час не дисциплинируют российских автолюбителей. В настоящее время лихачи наказываются на 500 рублей и в течение льготного периода могут уплатить штраф с 50-процентной скидкой. По его словам, на сегодняшний день в стране совершается много ДТП из-за превышения скорости, что приводит к тяжелым травмам и смертельным исходам как среди водителей, так и пешеходов.





Напомним, Министерство внутренних дел и Минтранс до 1 марта 2019 года должны внести свои предложения в кабмин по введению штрафов за превышение скорости на 10–20 километров в час (в настоящее время в России такое превышение скоростного режима считается допустимым). В правительстве рассчитывают, что новые штрафные санкции помогут собирать в казну дополнительно порядка 50 миллионов рублей в год.





В начале декабря введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час поддержал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. По его словам, не облагаемый штрафом порог — это «нонсенс».