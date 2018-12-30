В «Ижавиа» объяснили задержки рейсов из Самары в Сочи и Симферополь

Задержка рейсов авиакомпании «Ижавиа» из Самары в Сочи и Симферополь на 11-12 часов связана с проблемами перечисления средств поставщикам авиационного керосина. Деньги были отправлены в последний банковский день и не успели дойти до получателей, рассказал «Интерфаксу» гендиректор авиаперевозчика Александр Синельников. По его словам, проблему удалось решить с помощью гарантий другого банка.





«У нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели», — приводит слова гендиректора агентство.





Вопрос с поставками топлива удалось решить с помощью гарантийных писем другого банка, отметил Синельников.





Ранее сообщалось, что около 240 пассажиров «Ижавиа» не смогли вовремя вылететь из Самары. Самолеты авиакомпании совершали рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре. Однако в самарском аэропорту пассажиров неожиданно попросили покинуть авиалайнеры. В течение дня они не могли получить информацию о причине задержек рейсов.





Пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Тюрина рассказала, что часть пассажиров самостоятельно купили билеты на рейсы с пересадкой в Москве. Остальные смогли вылететь через 11-12 часов, после того, как авиакомпания уладила проблемы. Она также сообщила, что большинство пассажиров авиарейсов — туристы, которые летели на новогодние каникулы в Сочи и Крым.