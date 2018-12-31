Разбор завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда многоэтажки — видео

На месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске экстренные службы ведут работы по разбору завалов. На данный момент из-под обломков спасатели извлекли трех человек живыми и тела трех погибших. Неизвестна судьба 79 человек, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. По его словам, все погибшие — взрослые. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них один ребенок.
«Снесена одна секция, соседняя — видно, что тоже в аварийном состоянии. Эти две секции точно будем расселять. Решение по дому в целом будем принимать по заключению комиссии», — прокомментировал ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников новостному порталу «Верстов.Инфо».
По предварительной информации, около 04:00 мск на втором этаже над аркой произошел взрыв бытового газа. Территория вокруг обрушившегося подъезда оцеплена. Проводится эвакуация жителей соседних подъездов. Правоохранители никого не пускают на место происшествия, кроме сотрудников спасательных служб и медиков. В Магнитогорск стягивают силы МЧС со всей области и соседних регионов.
Взорвавшийся дом был построен в 1973 году. В нем более 600 квартир, а в разрушенном подъезде было прописано 110 человек, выяснил портал «Верстов.Инфо».
От взрыва в соседних домах выбило оконные стекла. «Мы живем в пятом подъезде этого дома. Сразу же оделись и выбежали из подъезда. Нам удалось даже вытащить из завалов двоих детей», — рассказала порталу жительница пострадавшей многоэтажки.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал случившееся «ужасной трагедией» и поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку. «Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Оперативный штаб возглавил губернатор области. По его словам, сейчас необходимо временно разместить 300 человек, эвакуированных из пострадавшего дома. «Готовится общежитие, где будут люди размещены», — подчеркнул Дубровский.
О происшествии в Магнитогорске президент России Владимир Путин уже проинформирован, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства сразу же дал распоряжение руководителю МЧС РФ Евгению Зиничеву вылететь на место трагедии. Также известно, что в регион срочно вылетела глава Минздрава Вероника Скворцова.