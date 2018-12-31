Разбор завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда многоэтажки — видео

На месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске экстренные службы ведут работы по разбору завалов. На данный момент из-под обломков спасатели извлекли трех человек живыми и тела трех погибших. Неизвестна судьба 79 человек, рассказал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. По его словам, все погибшие — взрослые. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них один ребенок.





«Снесена одна секция, соседняя — видно, что тоже в аварийном состоянии. Эти две секции точно будем расселять. Решение по дому в целом будем принимать по заключению комиссии», — прокомментировал ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников новостному порталу «Верстов.Инфо».