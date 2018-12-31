Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве директора московского ресторана Burger King Ирины Ахматовой, признался, что хотел ее ограбить. Мужчина пояснил следователю, что понимает причину своего задержания, однако не знает имя и фамилии своей жертвы. Он признался в убийстве и заявил, что раскаивается. Видео допроса подозреваемого опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.





«За убийство девушки... Пытался ограбить», — говорит на видео мужчина, отвечая на вопрос следователя.