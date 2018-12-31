Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве директора московского ресторана Burger King Ирины Ахматовой, признался, что хотел ее ограбить. Мужчина пояснил следователю, что понимает причину своего задержания, однако не знает имя и фамилии своей жертвы. Он признался в убийстве и заявил, что раскаивается. Видео допроса подозреваемого опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.
«За убийство девушки... Пытался ограбить», — говорит на видео мужчина, отвечая на вопрос следователя.
Мужчина пояснил, что признает вину и раскаивается в своем поступке. При этом он отмечает, что имя и фамилию своей жертвы он не знает.
Ранее в СКР сообщили, что подозреваемый в пропаже девушки — клиентки сервиса BlaBlaCar — задержан. Им оказался мужчина 1979 года рождения. Он доставлен в следственный отдел, где во время допроса им были даны признательные показания.
Вечером 23 декабря 29-летняя москвичка Ирина Ахматова после работы направилась из центра Москвы на автомобиле марки Audi в Тулу. На юге столицы она подобрала попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона оборвался в районе Подольска. 27 декабря в полицию поступило сообщении о ее исчезновении.